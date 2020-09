Velten

Anfang April 2019 war es, als Planerin Andrea Baumeister von der SWUP GmbH aus Berlin ihr Konzept für den kompletten Umbau des i die Jahre gekommennen Veltener Marktplatzes vorstellte. Seitdem gab es viele Diskussionen um das Projekt, dessen Bau-Startschuss eigentlich schon in diesem Jahr fallen sollte, sich aber wegen des zwischenzeitlich beschlossenen Markthallen-Gutachtens verzögert hatte. Doch nun ist alles in Trockenen Tüchern: Am Donnerstagabend, gab es den abschließenden Beschluss für das Großprojekt.

Mit großer Mehrheit beschlossen die Mitglieder des Veltener Hauptsausschusse die Leistungsverzeichnis für den Umbau des Marktplatzes, sie enthalten alle zu vergebenden Aufträge – vom Tiefbau bis zur Elektronik. „Für uns ist das jetzt das politische Go. Jetzt können die Ausschreibungen beginnen und dann Anfang nächsten Jahres auch die Bauarbeiten“, erklärt Susanne Zamecki, Stabsstelle Kommunikation und Wirtschaft im Veltener Rathaus. Eine Rampe, wie sie in der Diskussion war, jedoch kann verkehrsrechtlich nicht angeordnet werden, der geplante Fußgängerüberweg über die Viktoriastraße soll aber dennoch angelegt werden.

Wasserspiel statt Brunnen

Generell soll mit den Arbeiten die Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz erhöht werden, was auch der darbenden Innenstadt – in der Woche ist hier kaum etwas los, das spüren auch die Geschäfte – guttun soll. Was während der Bauarbeiten mit dem regelmäßig stattfindenden Wochenmarkt passieren soll, dazu prüft die Veltener Verwaltung gerade mögliche Lösungen. Es gebe eine Ausweichfläche unweit des Marktplatzes, deutete Susanne Zamecki schonmal an. Eine finale Entscheidung in dieser Frage ist allerdings noch nicht gefallen.

Man wolle neben der Ausschreibung jetzt auch die Bevölkerung mit Informationen zum Projekt versorgen, es soll auch ein Baustellenmarketing geben. Eine zentrale Maßnahme der Arbeiten ist der Brunnen, der seit Anfang der 1990er-Jahre das optische Zentrum des Platzes bildet. Er soll im Zuge der Arbeiten abgebaut und eingelagert werden soll – und zwar auf dem Gelände des Ofen-und Keramikmuseums Stattdessen soll ein Wasserspiel mit in den Boden eingelassenen Düsen für Abwechslung sorgen, speziell die Kinder dürften sich im Sommer freuen. Ein weiterer zentraler Punkt ist die Tatsache, dass der Marktplatz komplett barrierefrei gestaltet werden soll, eine schöne Beleuchtung in den Abend- und Nachtstunden soll die Aufenthaltsqualität erhöhen.

Rund zwei Millionen Euro kostet das Projekt

Dafür sollen die vom Veltener Bahnhof bekannten orangenen Hocker zum Einsatz kommen, genau wie LED-Beleuchtung. Zudem wird es mehr Platz für Veranstaltungen geben, über dem neuen Wasserspiel lassen sich Bühnen aufbauen. Laut der Planer ergibt sich so insgesamt eine Fläche von etwa 600 Quadratmetern. Genug Platz für Konzerte, Lesungen und den wöchentlichen Markt, der dann mehr Platz für Stände bietet. In der Passage soll es Stationen mit Spielangeboten sowie Plätze zum Aufenthalt geben, mit Spielflächen, Sitzmöglichkeiten und Pflanzflächen.

Rund zwei Millionen Euro soll das Projekt kosten, Fördermittel über 500 000 Euro gibt es für die Stadt. Es ist ein weiteres gefördertes Projekt zur Entwicklung der Innenstadt. Mehr als 3,2 Millionen Euro flossen bislang aus dem Bund-Länderprogramm „Aktive Stadtzentren in Vorhaben wie die Herrichtung des Spielplatzes in der Innenstadt, die Umgestaltung der Freiflächen der Kita Regenbogen sowie den geplanten Neubau des Eingangsbereiches der Ofenstadt-Halle. Doch Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner macht immer wieder klar: All das nütze nichts, wenn nicht ein Vollsortimenter gebaut wird, der die Leute in die Innenstadt zieht.

