Die Abgeordneten hatten vor gut einem Jahr beschlossen, dass die Verwaltung das Konzept einer Markthalle als Alternative zum Zankapfel Vollsortimenter prüfen solle. Einen ersten Arbeitsstand präsentierte Lucas Beyer vom Planungsbüro „Stadt + Handel“ am Mittwoch im Bauausschuss. Er stellte verschiedene Konzepte für Hallen vor und analysierte die alte Markthalle in der Berliner Straße. Fazit: ein wirtschaftlicher Betrieb einer Markthalle sei laut dem Diplom-Geographen kaum möglich. Die Miete dürfte die Einkünfte auffressen – Ausgaben wie Versicherung, Brandschutz, Marketing oder Personal nicht mitgerechnet.

Zudem zeige die Erfahrung anderer Markthallen in der Republik, dass ein Frequenzbringer nötig sei – also ein Ankermieter wie der geplante Vollsortimenter. Zudem sei wahrscheinlich eine Förderung nötig, dieses Geld aus dem ASZ-Programm würde es aber ohne den Supermarkt in der Innenstadt wohl nicht geben. Bis zum nächsten Ausschuss können die Abgeordneten sich nun Fragen zur Sache überlegen, die Diskussion dürfte noch nicht beendet sein.

Alternativen müssen eingehend geprüft werden

Linken-Chef Alexander Moser-Haas, der den Antrag zum Gutachten eingebracht hatte, erklärte, man habe Klarheit bekommen wollen: „Wie viele Menschen kann eine Markthalle ins Zentrum locken? Und welche Investitionen und Risiken müssten Velten oder ein Investor dafür auf sich nehmen?“ Wenn das klar und geprüft sei, solle die Entscheidung über die Belebung der Innenstadt fallen, davon hingen Fördermittel für vieles andere ab. „Jetzt geht es erst mal darum, dass alle Seiten sagen können, wo sie noch genauere Zahlen und Prognosen sehen wollen. Das ist wichtig, damit die Stadtpolitik nicht weiter aneinander vorbei redet“, so Moser-Haas.

Es gebe sechs verschiedene Typen von Markthallen. „Worüber reden wir eigentlich, wenn von einer Markthalle gesprochen wird? An dem Punkt sind wir gerade. Und deshalb ist es zu früh, Schlussfolgerungen zu ziehen.“ Auch die Gegner eines Vollsortimenters sollten die faire Chance erhalten, dass ihre Alternativen eingehend geprüft werden.

