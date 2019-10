Gymnasium wird ab März 2020 erweitert

Velten

Die Weichen für den Erweiterungsbau des Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums in Velten sind gestellt. „Kürzlich wurde die Baugenehmigung erteilt, die Vergabeverfahren für den erweiterten Rohbau und andere vorbereitende Arbeiten befinden sich derzeit im Verfahren. Der Baubeginn für den Rohbau ist für den März 2020 geplant“, so Landrat Ludger Weskamp. Die Vorbereitung des Baufeldes sowie die Leerrohrverlegung finden zu Beginn des nächsten Jahres statt.

Der Landkreis investiert rund 5,9 Millionen Euro. „Jeder Euro ist gut angelegt. In den kommenden Jahren erwarten wir in Oberhavel hohe Schülerzahlen auch an den Gymnasien. Gerade hat der Kreistag die Zügigkeitserhöhungen für die anderen Gymnasien in Trägerschaft des Landkreises für das kommende Schuljahr beschlos-sen.“ Der Erweiterungsbau eröffne dem Landkreis die Möglichkeit, die Zügigkeit in den schülerstarken Jahrgängen zukünftig zeitweise um einen Zug zu erhöhen, so Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf.

Elf Klassenräume, viele Schülerarbeitsplätze

Im Erweiterungsbau entstehen elf Klassenräume mit jeweils 60 Quadratmetern sowie ein Fachunterrichtsraum für Kunst. Zusätzliche Schülerarbeitsplätze werden innerhalb der Bibliothek und Mediathek geschaffen. Die Arbeitsplätze werden zu großen Teilen mit PC-Technik ausgestattet sein. Zudem wird im Neubau eine Mensa gebaut, die eine größere Fläche und mehr Sitzplätze bietet, mit einer modernen Küche sowie einer Terrasse zur Nutzung in der warme Jahreszeit ausgestattet wird. Als Bindeglied zwischen Neu- und Bestandsbau entsteht ein zweigeschossiger Verbinder, der der neue Haupteingang sein wird und gleiche Wege in alle Richtungen innerhalb der Schule ermöglicht.

Wie auch an der Torhorst-Gesamtschule werden die Bauarbeiten bei laufendem Schulbetrieb stattfinden. Besonders lärmintensive Arbeiten werden von vornherein in die Nachmittagsstunden oder in die Ferien verlegt. Fertig soll der Bau zu Schuljahresbeginn 2021/22 werden. Bereits ein Jahr früher, zum Schuljahresbeginn 2020/21 wird der Erweiterungsbau der Torhorst-Gesamtschule in Betrieb genommen. Dann eröffnet auch die neue Oberschule in Lehnitz. Sie bietet Platz für bis zu 300 Schülerinnen und Schüler. „All diese Maßnahmen des Landkreises als Schulträger tragen dazu bei, den schülerstarken Jahrgängen der kommenden Jahre gute Lernbedingungen zu bieten“, so Niendorf.

