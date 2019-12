Die Zukunft des Hafenfestes war ungewiss, weil die Auslastung des Hafens sich verbessert hat und mehr Fläche gebraucht wird. Doch die Veltener können trotzdem im Mai 2020 wieder am Hafen feiern. Und auch am Bernsteinsee wird es zwei Partys geben.

Das Hafenfest findet in Velten seit 2011 statt, in jedem Jahr strömten hunderte Besucher auf das Gelände an der Berliner Straße. Quelle: Helge Treichel