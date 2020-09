Velten: Halbseitige Sperrungen in der Rosa-Luxemburg-Straße

Velten

In der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten beginnen ab Mittwoch, 9. September, dringend notwendige Sanierungsarbeiten durch die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung (OWA) GmbH an der Trinkwasserleitung, welche voraussichtlich bis Anfang Dezember andauern werden.

Halbseitige Sperrungen ab 14. September

Zunächst wird ab 9. September lediglich die Verkehrsführung für Fußgänger in der Straße geändert. In der ersten Bauphase wird dann ab dem 14. September die Rosa-Luxemburg-Straße zwischen der Nauener Straße und der Bötzower Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Marwitz kommend wird weiterhin Richtung Stadtzentrum durch die Rosa-Luxemburg-Straße als Einbahnstraße geführt und über Ampelanlagen geregelt.

Bushaltestelle in der Rose-Luxemburg-Straße entfällt

Die entgegengesetzte Richtung stadtauswärts wird über die Bahnstraße Viktoriastraße Bötzower Straße umgeleitet. Die Bushaltestelle Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Marwitz Höhe Nauener Straße entfällt dadurch ersatzlos. Weitere Informationen zu Änderungen des ÖPNV erhalten Sie bei der OVG: www.ovg-online.de. Die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH bittet für die anstehenden Arbeiten und die Verkehrsbeeinträchtigungen um Verständnis. Die Anliegerinnen und Anlieger werden von der OWA gesondert informiert.

