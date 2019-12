Weihnachtskonzert mit ICE-Rap

Velten

Schon zum Schuljahresbeginn haben die jungen Leute vom Hedwig-Bollhagen-Gymnasium in Velten gewusst, was sie zur Weihnachtszeit machen möchten. Denn schon mit Beginn des neues Schuljahres sollen die Planungen für das legendäre Weihnachtskonzert an den Start gehen. Und das sorgte am Mittwoch wieder für lauten Beifall, begeisterten Bravo-Rufen und auch Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner ( SPD) hatte viel Spaß.

„Zu Beginn des Schuljahres machen wir uns schon einen Kopf, wie wir das Weihnachtskonzert gestalten könnten“, sagt Leon Reinhold (17). Der junge Marwitzer ist einer von rund 20 Schülern, die unter der Leitung von Teresa Müller im Chor mitsingen. „Na und dann beginnen ja auch schon die Proben.“

Jannis Hajda (m.) begeisterte mit ihrem ICE-Rap. Quelle: ENRICO KUGLER

Dass die jungen Leute viel geprobt hatten und auch ganz „Happier“ waren, war beim Weihnachtskonzert zu merken. Denn mit dem Song „Happier“ ging das Programm los. Und auch „Fonk du fröhliche“ war mit den hohen Frauenstimmen, untermalt mit den tiefen Männerstimmen ein echter Ohrwurm. Der Ausdruckstanz von Jette Petersen dagegen ein echter Hingucker. Und den Rap „Requiem for a dream“ von Jannis Hajda können nicht nur Bahnfahrer nachvollziehen.

Jette Petersen zeigte einen tollen Ausdruckstanz. Quelle: ENRICO KUGLER

Denn nicht nur auf der „Fahrt im ICE Richtung Hannover nerven Nachbarn mit lauter Musik im Ohr und lautes Gebrabbel vom Mitfahrer-Chor – da wird jede Zugfahrt immer doofer...“. Kein Wunder, dass sich da Jannis Hajda einfach nur Ruhe wünscht. Und die herrschte auch im gespannten Publikum, als der Schulchor um Teresa Müller noch mal loslegte.

Immer mittwochs ab 15 Uhr treffen sich die jungen Leute zur 90-minütigen Chorprobe. „Ich singe eigentlich schon immer gerne“, sagt Leon Reinhold, der aber erst seit der 8. Klasse im Chor mitsingt und auch am Theater mitspielt. Berit Borsum (17) aus Kremmen singt schon seit der Grundschule im Chor. Beruflich strebt die junge Frau aber eine andere Karriere an. „Ich möchte eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten machen“, sagt sie.

Ihre Freundin Leni Winkler (17) singt seit der 7. Klasse im Chor mit. „Ich mag eigentlich alle Musikrichtungen, aber am liebsten höre ich Raggae und Pop “, sagt die Sommerfelderin. Und obwohl ihr Papa ein Gitarren-Musik-Geschäft hat, schlägt ihr Herz doch eher für’s Klavier und das Keyboard. „Ehrlich gesagt, finde ich die Gitarrengriffe ziemlich schwierig“, gesteht sie.

Mit einem besinnlichen Lied wurde das Weihnachtskonzert eröffnet. Quelle: ENRICO KUGLER

Ein Chor-Greenhorn ist Alisha Große (17) aus Velten. „Ich mache erst seit diesem Jahr im Chor mit. Meine Freundinnen singen hier auch mit und fragten mich, ob ich nicht mal Lust hätte, vorbeizuschauen.“ Die junge Frau, die nun in der Stimmgattung „Alt“ singt, fand Gefallen daran. „Singen ist für mich Lebenslust und eine Art Befreiung“, sagt sie. Beim Weihnachtskonzert sang sie aber nicht nur im Chor mit, sondern spielte auch auf dem Cajòn. Die Kistentrommel eignete sich hervorragend, den Rapp von Jannis Hajda alias „Requiem for a dream“ zu begleiten.

Viele Schüler wie diese junge Frau spielen Klavier. Als Dankeschön gab es einen lang anhaltenden Applaus Quelle: ENRICO KUGLER

Die Zuschauer jedenfalls haben das Konzert genossen. „Ich habe am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium selbst mein Abi gemacht und bin an diesem Abend hier nur Gast. Aber ich freue mich, zu sehen, welche Fortschritte die jungen Leute gemacht haben“, sagt Antonia Schulze aus Hennigsdorf. Und eines weiß sie auch schon jetzt. Wenn nichts dazwischen kommt, will sie auch im nächsten Jahr wieder beim Weihnachtskonzert am Hedwig-Bollhagen-Gymnasium dabei sein.

Teresa Müller leitet den Chor vom Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Quelle: ENRICO KUGLER

Und bestimmt haben dann die Schüler wieder einen ganz gewaltigen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht. Denn schon Anfang des nächsten Schuljahres machen sie sich einen Kopf, mit welchem Programm sie ihr Publikum zu den Feiertagen verzaubern wollen.

Von Jeannette Hix