Velten

„Feine Lieblingsstücke“ aus der Sammlung von Heidi Manthey zeigt die am Sonntag im Bollhagen-Museum eröffnete Sonderausstellung anlässlich des 90. Geburtstags der Altmeisterin der Keramik. Weit mehr als 100 Gäste waren gekommen, darunter Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner und Johanna Wanka, die ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung. Die Sonderausstellung ist bis zum 31. Mai 2020 in der Wilhelmstraße 32/33 zu sehen. Zur Ausstellung hat das Museumsteam – zur Überraschung von Heidi Manthey – einen begleitenden Katalog mit allen Ausstellungsstücken und Zitaten der Künstlerin drucken lassen. Er ist zusammen mit einer Postkartenserie im Museum zu erwerben und kostet 30 Euro.

Die Schau vereint 150 Keramiken Mantheys aus einem weiten geographischen Raum, aus unterschiedlichen Schaffensperioden und insgesamt aus über mehr als sieben Jahrzehnten künstlerischen Schaffens. Sie zeigt grazile Figuren aus der griechischen Mythologie und geflügelte Mischwesen ebenso wie verzauberte Liebende und stellt nicht zuletzt die eindrucksvolle Persönlichkeit Heidi Manthey vor.

1929 in Leipzig geboren, studierte Manthey Malerei und Grafik, später Keramik unter anderem bei Charles Crodel. Seit 1956 war sie freie Mitarbeiterin an den HB-Werkstätten in Marwitz, zudem wirkte sie an zahlreichen baukeramischen Aufträgen mit. Nach Bollhagen übernahm sie von 2001 bis 2014 die künstlerische Leitung der Werkstätten. „Jedes Stück, das hier zu sehen ist, hat seine eigene Erinnerung und Geschichte“, sagte Landrat Ludger Weskamp, Schirmherr der Ausstellung, an Heidi Manthey gerichtet: „Sie haben den Menschen in Oberhavel einen wunderbaren Einblick in Ihr Schaffen und Können geschenkt.“ Er würdigte Manthey als „die größte lebende Keramikerin unserer Region.“

Von MAZonline