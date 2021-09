Velten

Ein Jahr ist vergangen, seit die Präsenzstelle Oberhavel ihre Räume in Veltens Bahnhofsgebäude bezogen hat. Erklärtes Ziel seit dem 9. September 2020 ist es, Abiturienten, die nach der Schulzeit studieren wollen, die Vorzüge der acht Brandenburger Hochschulen aufzuzeigen – und somit vor allem den akademischen Nachwuchs im Land zu halten und nicht an Unis in anderen Ländern, speziell Berlin, zu verlieren. Und das habe in den letzten zwölf Monaten recht gut geklappt, meint Mareen Curran, eine der beiden Ansprechpartnerinnen in Velten. Und noch einiges mehr wurde erreicht, sagt sie.

Oberhavel war als letztes dran

Die ersten Präsenzstellen eröffneten ab 2005 vor allem in den hauptstadtfernen Gebieten Brandenburgs wie der Prignitz. „Dort war die Landflucht junger Leute am stärksten“. Oberhavel war einer der letzten Landkreise, in denen die Hochschulen in dieser Art tätig wurden. Da öffentliche Informationsveranstaltungen in der letzten Zeit aus bekannten Gründen nicht möglich waren, beschränkte sich das Angebot meist auf Einzel- und digitale Beratungen. Einige Dutzend Interessenten klingelten auch einfach spontan und ließen sich vor Ort informieren. Fest stehe, dass das Brandenburger Angebot an Studiengängen dabei weit umfangreicher ist, als mancher denken mag. Rund 400 Studiengänge lassen sich belegen. „Was leider nicht geht, ist Medizin. Aber ansonsten steht das Land richtig gut da“, so Mareen Curran. Und mit der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf gibt es hier sogar die älteste Uni dieser Art in ganz Deutschland.

Offen für alle Altersgruppen

Aber nicht nur für die Schulabgänger in Oberhavel – der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Wachstumskern Oranienburg, Hennigsdorf und Velten – sind Mareen Curran und ihre Kollegin Josephine Stolte da. Generell würden alle Altersgruppen mit Interesse an akademischer Aus- und Fortbildung bedient. Genauso wenden sich Unternehmer an sie, die beispielsweise einem ihrer Angestellten mit technischer Qualifikation Aufgaben zuweisen wollen, die Managementkenntnisse erfordern. „Da können wir die Wege für die Qualifizierung aufzeigen und auch gleich die entsprechenden Kontakte herstellen“.

Luft nach oben beim dualen Studium

Ein weiterer Schwerpunkt in der Präsenzstelle ist das duale Studium. Da sehen die beiden Frauen im Kreis Oberhavel noch deutlich Luft nach oben. Als ersten Erfolg verbuchen sie, dass beim Oranienburger Pharma-Unternehmen Takeda in 2021 der erste dual Studierende seine Ausbildung im Bereich Elektrotechnik begonnen hat. Und man sei an anderen Unternehmen in verschiedenen Bereichen wie der Metallbranche, Informatik, IT und Digitalisierung dran. „Der Vorteil eines dualen Studiums ist einfach, dass man die ganze Zeit die Praxis sieht, Erfahrung sammelt und schon im Unternehmen eingearbeitet ist. Es ist etwas härter, weil die Semesterferien nicht frei sind, sondern gearbeitet wird“, zählt Mareen Curran kurz die Vorteile auf. Und den Mangel an studentischer Freizeit würde die fast garantierte Übernahme beim Abschluss jedoch mehr als ausgleichen.

Forschung profitiert

Zu guter Letzt sorgen die Angebote der Präsenzstelle nicht nur für den Kontakt zwischen Bildungsinteressenten und den Brandenburger Hochschulen. Auch den hier ansässigen Unternehmen kann in besonderer Weise geholfen werden. „Viele haben in bestimmten Bereichen Ideen oder Ansätze, die nicht aus eigener Kraft realisiert werden können, weil für Forschung und Entwicklung Geräte fehlen oder das im Alltag schlicht zu viel Zeit kostet“, so Curran. Hier kann der Kontakt in die entsprechenden Bereiche der Hochschulen – an fast allen wird auch Forschung betrieben – hergestellt werden.

Mit Vollgas gestartet

Im Großen und Ganzen sei man die Schnittstelle, die das Angebot der Brandenburger Universitäten mit den passenden Empfängern zusammenbringt und auch die eine oder andere Tür öffnet. Mit dem, was im ersten Jahr erreicht wurde, sei sie unter den aktuellen Bedingungen mehr als zufrieden. „Wir haben echt Vollgas gegeben“. Fehlen würde die eine oder andere studentische Hilfskraft zur Unterstützung, um in Zukunft die regionalen Besonderheiten noch besser ausbauen und auch nutzen zu können. Kontakt zur Präsenzstelle, die Montag bis Freitag zwischen 7 und 16 Uhr geöffnet hat, gibt es unter 03304/565 89 64.

Von Björn Bethe