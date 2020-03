Ines Hübner: Ein 24-Stunden-Job

Velten

Ihre Familie bekommt sie in diesen Tagen, da die Corona-Pandemie das Land fest im Griff hat, eher selten zu Gesicht. „Um ehrlich zu sein, habe ich momentan überhaupt gar keine Freizeit. Die Corona-Pandemie stellt uns alle, auch mich als Bürgermeisterin der Stadt Velten, vor nie dagewesene Herausforderungen“, erklärt Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner. Aus diesem Grund arbeite die Verwaltungschefin der Ofenstadt zurzeit auch nach der Arbeit und an den Wochenenden im Homeoffice durch. „Das wird wohl sicher auch noch eine Weile so bleiben“, prophezeit die SPD-Frau.

Wenn etwa Freitagabend neue Regelungen vom Landkreis Oberhavel kommen, dann versuche man im Veltener Rathaus natürlich mit dem Krisenstab der Stadtverwaltung, dem Ines Hübner vorsteht, so viel wie möglich schon am Wochenende in die Wege zu leiten. „Da greift ja ein Zahnrad ins andere. Jeden Tag gibt es neue Entscheidungen zu treffen. Dazu bin ich auch noch als Sprecherin für die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister von Oberhavel im Einsatz“, erklärt Veltens Bürgermeisterin weiter.

Sollte Ines Hübner einmal wieder so etwas wie Zeit zum Entspannen haben: „Da wartet ein großer Garten auf mich – und viele ungelesene Bücher.“

Von Marco Paetzel