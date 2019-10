Velten

Am Mittwoch steht ein Kochduell an: Elf Teenager stehen in der Küche des Bürgerhauses, schnippeln und brutzeln um die Wette. Deniz Kurt steht am Herd und brät das Hackfleisch für die Bolognese an. Der 18-Jährige ist Stammgast des Veltener Jugendklubs Oase. Für ihn ist es deshalb selbstverständlich, dass er a...