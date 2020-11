Velten

Ein Kanalschaden in der Bötzower Straße in Velten kurz vor der Einmündung in die Rosa-Luxemburg-Straße muss schnellstens beseitigt werden. Der Defekt befindet sich auf Höhe des dortigen Textil-Geschäfts. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Bereits am Dienstag soll die Reparatur über die Bühne gehen. Dabei wird es zu einigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) hat den Schaden bei Kontrollarbeiten an dem Schmutzwasserkanal entdeckt. Der Schacht droht abzusacken. Die Bauarbeiten gehen am Dienstag zwischen 9 bis 13 Uhr über die Bühne. So ist laut Stadtverwaltung der Plan.

Baustellenampel regelt den Verkehr

Die dort im Kreuzungsbereich stehende Ampelanlage wird abgeschaltet und der Verkehr durch eine mobile Ampel geregelt werden. Die ausgeschilderte Baustellenumleitung für eine andere Baustelle in der Rosa-Luxemburg Straße bleibt davon aber unberührt.

Wichtig dabei ist allerdings, dass die gegenüberliegende Straße Am Kuschelhain am Dienstag im angegebenen Zeitraum voll gesperrt wird. Die Stadtverwaltung bitten um Verständnis.

Von MAZ-online