Velten

Mit einer Flex machten sich Diebe in der Nacht zum Sonnabend in Velten in der Rosa-Luxemburg-Straßen an zwei Autos zu schaffen. Sie wollten die verbauten Katalysatoren herauszuschneiden, was bei einem Fahrzeug gelang. Der Schaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Strafanzeigen wurden aufgenommen und zur weiteren Bearbeitung an die Kriminalpolizei weitergegeben.

Von MAZonline