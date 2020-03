Urlaub in Zeiten von Corona: Keine Sorgen um die Rückkehr

Velten

Am Montag war das Wetter in der Türkei perfekt. 22 Grad plus. „Sehr angenehm“, heißt es kurz. Daniel Halamoda hat den Tag genossen und war sogar im Pool. „Wir sind seit dem 10. März hier“, sagt der Veltener, der Urlaub im Miracle-Resort in Lara macht. „Wir werden jetzt die letzten Tage genießen und hoffen, dass wir am Donnerstag keine Sorgen bei der Rückreise bekommen. Wir sind da sehr optimistisch, dass alles gut geht. Zumindest haben wir hier nichts anderes gehört.“

Der Veltener hofft, dass das auch so bleibt. „Hier im Hotel war am vergangenen Freitag Panik ausgebrochen, als bekannt wurde, das wegen Corona keine Flüge mehr gehen sollen. So hieß es zumindest zuerst“, erinnert sich Halamoda. „Am nächsten Morgen wurde uns dann aber gesagt, dass die Touristen alle bis zum 20. März ausreisen dürfen. Deshalb sind wir entspannt.“

Vom Corona-Virus merke man im Hotel „nicht so viel“, sagt der Veltener. „Hier sind keine Leute mit Mundschutz oder so zu sehen. Alle sind ruhig und warten ab. Hier genießen alle weiter ihren Urlaub. Was sollen wir auch anderes machen?“ Das Hotel werde derweil aber immer leerer. „Service und Essen werden zurückgefahren. Das ist schon zu spüren“, so Halamoda.

Dass das Corona-Virus in Deutschland alles lahm legt und nichts mehr geht, hat der Mann aus Oberhavel, der mit seinen Eltern in der Türkei ist, mitbekommen. „Wir verfolgen alles im Internet und auf den Facebookseiten der Städte und Gemeinden. Die Situation ist nicht einfach und sicherlich schlimm“, meint Halamoda. „Wir waren hier gerade spazieren und waren einkaufen. Und haben uns mit Medikamenten eingedeckt.“

Von Sebastian Morgner