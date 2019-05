Velten

Kicken für die kleine, schwerkranke Emma (1): Der SC Oberhavel Velten hatte am Sonntag E- und F-Junioren-Teams zum Benefiz-Fußballturnier zu Gunsten der krebskranken Emma eingeladen. Die Sieger beim Emma-Cup heißen bei den E-Junioren Berliner AK 07 II und bei den F-Junioren der Oranienburger FC Eintracht II. 16 Teams waren am Ball.

Die Einnahmen kommen der DKMS zugute. Quelle: Robert Roeske

An diesem Sonnabend findet in der Veltener Ofenstadthalle die Typisierungsveranstaltung statt (ab 11 Uhr). Die Einnahmen vom Benefizturnier werden der DKMS zur Verfügung gestellt um zu helfen, die Typisierungen zu finanzieren. Die Bekannt-und Übergabe des Erlöses wird am Sonnabend während um 12:00 Uhr während der Aktion in der Ofenstadthalle stattfinden.

Das Engagement für das Mädchen war groß. Quelle: Robert Roeske

