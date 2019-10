Velten

Einmal im Rampenlicht stehen, einmal vor großem Publikum singen, einmal Bühnenluft schnuppern - bei der Weihnachtsshow„A Musical Christmas“ kann dieser Traum für Kinder wahr werden. Passend zur Weihnachtszeit suchen die Veranstalter einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse, die am Abend des 15. Dezember die Show „A Musical Christmas“ in der Ofen-Stadt-Halle in Velten unterstützt und mit den Künstlern zusammen auf der Bühne den Klassiker „In der Weihnachtsbäckerei“ singt.

Die Texte und Noten erhalten die Kinder zum Einstudieren im Vorfeld. Am Abend des Auftrittes werden sie das Lied vor der Show noch einmal mit den Künstlern proben.

Die Kinder sollten zwischen 6 und 14 Jahren alt sei und keine Angst vor großen Bühnen und großem Publikum haben. Bilder und Infos der Kandidaten sowie eventuelle Links zu Videos von Auftritten können eingesendet werden. Nur ein Chor pro Veranstaltung wird ausgewählt. Einzelbewerbungen werden nicht berücksichtigt! Bis Ende Oktober entscheidet das Christmas-Kreativteam, für welchen Chor der Traum von einem Live-Auftritt vor großem Publikum wahr wird. Die Bewerbung per E-Mail ist möglich unter der Adresse melanie.hansen@resetproduction.de. Mehr Informationen zur Show selbst gibt es auf der Homepage unter der Adresse www.musicalchristmas.de.

Von MAZonline