Klavierlehrerin Annegret Schmitz: „Auch die Schnecke kommt ans Ziel“

Schon ihr ganzes Leben lang haut Annegret Schmitz aus Velten in die Tasten. Die Klavierlehrerin gibt Alt und Jung Unterricht. Und dreimal im Monat spielt sie auch beim katholischen Gottesdienst in Velten und in Hennigsdorf die Orgel. Angefangen hat alles mit ihrem Vater Karl Josef. „Immer, wenn er Klavier spielte, habe ich fasziniert zugehört“, sagt Annegret Schmitz. „Wir haben auch viel gesungen. Meine Eltern auch im Chor.“

Auch die kleine Annegret ist sehr musikalisch und singt gern. „Ich erinnere mich an meinen ersten Auftritt beim Turnverein“, sagt Annegret Schmitz. Sie ist fünf Jahre alt, da beschließen ihre Eltern: Das Kind muss Klavierunterricht haben. Einmal die Woche wurde sie zum Privatunterricht chauffiert. „Meine damalige Klavierlehrerin war sehr streng. Sie hat mir gerne mal in den Finger gekniffen, der einen falschen Ton erwischt hatte“, erinnert sich die Veltenerin, die in Dortmund aufgewachsen ist.

Anfangs wollte sie Kirchenmusik studieren

Mit 14 hatte sie die Nase voll vom Kneifen beim schiefen Ton und schlug selbst andere Töne an. „Ich habe die Lehrerin gewechselt.“ Und die spielte auch die Orgel. Ein Musikerlebnis, dass die junge Annegret Schmitz auch aus ihrer Kindheit kannte. „Mein Vater war auch sehr Orgel interessiert. Wir waren sonnabends oft in der Stadtkirche Dortmund zum Orgelkonzert. Da habe ich die Liebe zur Orgel entdeckt.“

Eigentlich wollte Annegret Schmitz anfangs Kirchenmusik studieren. „Doch meine neue Lehrerin hat mir das ausgeredet. ,Wenn du beruflich spielst, hast du kein Wochenende mehr frei’, hat sie damals gesagt. Und selbst Profis mit langer Berufserfahrung fanden kaum eine Anstellung, von der man leben konnte“, sagt Annegret Schmitz. Sie schwenkte um, aber auch nicht um Hundert Grad. Am Ende studiert sie Musik und Kunst.

Schon damals gibt sie anderen Leuten Klavierunterricht. „Da habe ich gemerkt, dass das mein Ding ist und ich besser mit einzelnen Leuten arbeiten kann, als mit vielen in einer Klasse.“ Beim Studium lernte sie auch ihren Mann kennen und als er 1984 eine Stelle in Berlin bekam, packen die zwei ihre Koffer und ziehen von Dortmund nach Berlin. Als kurz darauf ihre Tochter geboren wird, entschließt sich das Paar aufs Land zu ziehen. Seit 1995 sind sie Veltener.

Orgel und Klavier

Die Musikerin schätzt sowohl das Spielen an der Orgel als auch das Klavierspiel. „Die Kraft und Lautstärke der Orgel sind faszinierend. Aber beim Klavierspielen bin ich mehr in meinem Element. Da bin ich versierter, sicherer und kann mehr meine Gefühle ausdrücken.“ So könne das selbe Stück deutlich anders klingen, je nachdem ob sie voller Freude oder auch mal ziemlich sauer sei. „Beim Spielen mache ich meinen Gefühlen freien Lauf.“

Ihre Tochter spielt übrigens auch Klavier. Aber Unterricht hat sie nicht bei Muttern genommen. „Sie wollte unbedingt woanders Unterricht nehmen. Und wir haben ihr den Wunsch erfüllt“, sagt Annegret Schmitz. Sie selbst habe als Kind manchmal keine Lust zum Üben gehabt. „Mein Vater hat dann bei meinem Spiel mitgeklatscht, damit ich den Rhythmus besser finde. Das hat mich damals sehr motiviert. Ich bin ihm heute dankbar dafür, dass er immer an mich geglaubt hat.“

Ihr Lebensmotto ist heute: Hauptsache es macht Spaß. Das sage sie oft ihren Schülern, wenn die mit hängendem Kopf verzweifelt am Klavier sitzen und die Finger nicht das machen, was der Kopf will. „Es kommt doch nicht darauf an, wie schnell man spielt, sondern dass man beim Spielen Freude hat. Jeder ist anders. Der eine kann alles schnell umsetzen, der andere braucht etwas länger“, sagt Annegret Schmitz. Schließlich komme auch die Schnecke ans Ziel. Oft spiele sie mit ihren Schülern auch vierhändig. „Das kann auch sehr motivierend sein, wenn die Begleitung den Ton vorgibt und man hört, wie es klingen könnte.“

Von Jeannette Hix