Zu einem Gebäudebrand wurde die Freiwillige Feuerwehr Velten am späten Montagabend gegen 22.50 Uhr in die Poststraße gerufen. Wie sich herausstellte, war in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses Essen angebrannt, das eine 91-jährige Frau zubereiten wollte.