Velten

Ein 44-jähriger Berliner befuhr am Mittwoch um 9 Uhr mit einem Pkw Renault die Landesstraße 172 von Hennigsdorf aus kommend in Richtung Velten. Vor ihm fuhr ein 47-jähriger Oberhaveler in einem Pkw VW. Offenbar weil dem Berliner der VW zu langsam fuhr, setzte dieser trotz Überholverbots zum Überholen an. Danach soll er so stark gebremst haben, dass der Oberhaveler auffuhr.

Nach dem Verkehrsunfall kam es zu einem Wortgefecht zwischen beiden Männern. Weiterhin soll der Oberhaveler den 44-Jährigen auf die Brust geschlagen haben. Neben dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt nun die Kriminalpolizei auch wegen Körperverletzung. Bei dem Verkehrsunfall entstand circa 3000 Euro Sachschaden.

Von MAZonline