Auch wenn die Bundesregierung nun die Eindämmungsverordnung an manchen Stellen vorsichtig lockert: Von einem normalen Alltag sind auch die Veltenerinnen und Veltener noch weit entfernt. „Mir ist sehr bewusst, welche Herausforderungen und Anstrengungen diese Situation für jeden Einzelnen mit sich bringen. Umso mehr freut es mich, dass sich die Einwohner unserer Ofenstadt ausgesprochen vernünftig verhalten und die geltenden Kontaktbeschränkungen einhalten.

Selbst an Ostern brauchten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes keine Bußgelder für Fehlverhalten erheben. Für das große Verständnis und den Zusammenhalt der Veltener möchte ich mich ganz herzlich auch mit einem großen Dankeschön-Banner am Rathaus bedanken. Nur gemeinsam können wir diese gesellschaftliche Herausforderung meistern“, so Bürgermeisterin Ines Hübner. Zugleich bittet sie eindringlich, in Anbetracht erster Lockerungen nicht leichtsinnig zu werden. Weiterhin gilt, die Ausbreitung des Corona-Virus so gut wie möglich einzudämmen.

