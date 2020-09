Velten

Die Kriminalität ist in der Veltener Ofenstadt rückläufig. „ Velten ist eine sichere Stadt, das kann man auf jeden Fall sagen“, fasst Stefan Boye, Leiter des Hennigsdorfer Polizeireviers, die Lage zusammen. Am Dienstagabend präsentierte Boye die Kriminalstatistik für das Jahr 2019 den Mitgliedern des Veltener Ausschusses für Ausschusses für Sicherheit und Ordnung. Insgesamt 931 Fälle von Straftaten gab es im Jahr 2018 in der Ofenstadt laut der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), im vergangenen Jahr waren es noch 790 – das ist ein Minus von etwa 15 Prozent.

Velten liegt nah an Berlin , das erhöht die Zahl der Straftaten

Es ist auch die geringste Zahl an Straftaten seit sieben Jahren, machte Boye klar. Vor allem die Diebstahlsdelikte seien zurückgegangen. Warum das so ist, das könne er nicht erklären. „In dieser Statistik sind aber auch Versuchsfälle dabei, die werden wie ein vollendeter Fall betrachtet.“ Die Kriminalitätshäufigkeitszahl – also die Zahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner – sei in der Ofenstadt ebenfalls rückläufig. Von 7865 Straftaten sei sie im vergangenen Jahr auf 6603 gesunken. „Das ist aber immer noch über dem Schnitt der Polizeidirektion Oberhavel, aber spiegelt dem kriminalgeografischen Verflechtungsraum zu Berlin wider“, so Boye und meint damit schlicht die Nähe zu Berlin, die viele Straftaten begünstigt.

Rückläufig sind die Fälle von besonders schwerem Diebstahl aus Wohnungen und Häusern, sie sind von 13 im Jahr 2018 auf sechs im vergangenen jahr – mehr als 50 Prozent weniger. „Das bewegt ja die Bevölkerung immer besonders“, erklärt Hennigsdorfs Wachenleiter. Dazu gab es „nur“ sechs Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr – dieser Wert sei auch so gering wie seit sieben Jahren nicht mehr. 25 Fälle von besonders schwerem Diebstahl in Firmen und Büros gab es zudem – immerhin ein Plus von rund 13 Prozent verglichen mit 2018.

Fahrraddiebstähle nehmen zu

Um rund 75 Prozent gestiegen sind auch Fälle von besonders schwerem Diebstahl an und aus Fahrzeugen – also geklaute Nummernschilder von Autos, abgebaute Schaufeln vom Bagger, geklautes Werkzeug aus dem Kleintransporter oder auch nur der abgebaute Spiegel. Dort gibt es eine Steigerung von 21 auf 37 Fälle im vergangenen Jahr. Bei Fahraddiebstählen gab es im vergangenen Jahr in Velten 36 Fälle, im Jahr zuvor 32 Fälle. Hier geht Hennigsdorfs Wachenleiter allerdings von einer wesentlich höheren Dunkelziffer aus. Eine Ursache seien, wie Stefan Boye es etwas flapsig ausdrückt, „Geschenkbänder“ – also minderwertige Schlösser für die Fahrräder, die es Dieben sehr leicht machen.

Er empfiehlt, dass das Schloss etwa zehn Prozent des Fahrradwertes kosten. „Wenn man aber solche zarten Spiralschlösser sieht, die man mit einem einfachen Seitenschneider durchschneiden kann, ist das schlecht“, so Boye. Bügelschlösser seien generell eine gute Idee, empfiehlt der Wachenleiter. Auch Panzerschlösser oder Faltschlösser, die aber wahnsinnig schwer seien, wären eine Überlegung wert. „Das Entdeckungsrisiko steigt aber, wenn jemand länger an einem solchen Schloss herumbastelt.“ Zudem gab es im vergangenen Jahr 15 Straftaten gegeben die sexuelle Selbstbestimmung, 120 Rohheitsdelikte und 161 Vermögens- und Fälschungsdelikte.

Veltens Bürgermeisterin ist zufrieden

Die Täter sind zum Großteil Erwachsene (277), dazu kommen aber auch 14 Kinder, 39 Jugendliche und 23 Heranwachsende. Was die Nationalität der Täter angeht, so hat der Großteil einen deutschen Pass – die betrifft 287 Menschen. 66 dagegen werden in der Statistik als nichtdeutsche Täter geführt.

Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner zeigt sich zufrieden mit den Zahlen. „Die aktuelle Kriminalitätsstatistik für 2019 zeigt: So niedrige Zahlen hatten wir noch nie. Das ist also sehr positiv für Velten. Ich hoffe, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, dann etwa auch bei den Zahlen der Kfz-Diebstähle“, sagt Veltens Bürgermeisterin.

