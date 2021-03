Velten

Auf Grundlage der aktuellen siebenten Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg können ab sofort auch in Velten einige Lockerungen umgesetzt werden.

Stadtbibliothek:

Die Stadtbibliothek in der Bibliotheksgasse 1 hat ab sofort für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. Allerdings ist für einen Besuch der Einrichtung eine Terminvereinbarung nötig. Terminvergabe telefonisch unter: 03304 / 379 188.

Sportplätze:

Die Sportplätze / Sportanlagen unter freiem Himmel werden wieder für kontaktfreien Außensport für dokumentierte Gruppen bis maximal zehn Personen geöffnet. Bei Kindern bis einschließlich 14 Jahre kann die Gruppe auch maximal 20 Personen umfassen. Pro Gruppe müssen mindestens 800 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Folglich können bei ausreichend Fläche auch mehrere Gruppen mit Abstand Sport treiben. Umkleiden und Innenbereiche bleiben weiterhin geschlossen.

Der Sportplatz an der Turnhalle in der Rathausstraße kann von organisierten Sportgruppen wieder nach Voranmeldung genutzt werden. Terminvergabe unter: 03304 / 379 149.

Spielplätze:

Beim Besuch der Spielplätze sind die geltenden Abstandregeln einzuhalten.

Jugendfreizeitzentrum Oase:

Das Jugendfreizeitzentrum Oase in der Breiten Straße 53a öffnet ab sofort auch wieder für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Bürgerhaus:

Das Bürgerhaus in der Herrmann-Aurel-Zieger-Straße 21 bleibt weiterhin für den regulären Publikumsverkehr geschlossen. Nach Terminvergabe kann nun aber wieder der Spendenladen besucht werden: 0174 / 5412176. Angemeldete Besucherinnen und Besucher werden am Eingang abgeholt. Auch Beratungsangebote können nach Einzel-Terminvergabe und an unterschiedlichen Tagen wieder stattfinden.

Termine für eine Sozialberatung der Pur gGmbH: sozialberatung-velten@purggmbh.de

Termine für Schuldnerberatung der Pur gGmbH: cfrey@purggmbh.de

Kommunikationszentrum:

Das Kommunikationszentrum bleibt weiterhin für die Öffentlichkeit geschlossen.

Schiedsstelle:

Wer Hilfe unter anderem bei Nachbarschaftsstreitigkeiten benötigt, kann wieder Termine bei den beiden Veltener Schiedsmännern Christian Halamoda und Florian Reich machen. Die Terminvergabe erfolgt unter der Telefonnummer 03304 / 379 222 oder per E-Mail an schiedsstelle@velten.de.

Veranstaltungen der Stadt Velten:

Bis mindestens zur Mitte des Jahres wird es leider pandemiebedingt keine größeren städtischen öffentlichen Veranstaltungen geben können. Davon betroffen sind das Pfingstkonzert, das Hafenfest, die fürs erste Halbjahr geplante Beachparty am Bernsteinsee und auch das Kinderfest. Ob und in welcher Form es in der zweiten Jahreshälfte wieder Veranstaltungen geben kann, hängt maßgeblich vom Pandemiegeschehen sowie von der jeweils benötigten Vorlaufzeit für die Organisation der Veranstaltungen ab. „Wir wissen natürlich darum, wie viele Menschen sich nach Kultur sehnen. Ein Risiko können wir aber nicht eingehen. Die Stadt Velten bietet daher als Alternative bereits seit dem vorigen Jahr kleinere Online-Veranstaltungen wie jüngst zur Frauenwoche an, die immer besser angenommen werden. Nutzen Sie diese Möglichkeiten für kleine Fluchten aus dem Corona-Alltag“, so Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner.

Von MAZonline