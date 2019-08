Velten

„Es war ein stiller, kleiner Protest“, sagt Arne Gawande hinterher. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend hatte der Linken-Stadtverordnete ein Shirt der Antifa angezogen, zwei rote Flaggen für KPD und SPD inklusive. „Ich wusste, dass ich neben Robert Wolinski ( NPD) sitzen würde“, begründet Gawande.

Am Ende der Sitzung regte sich jedoch Marco Schulze ( AfD) auf. Er erklärte, er finde es ungeheuerlich, dass ein gewählter Stadtverordneter mit einem T-Shirt der linksextremistischen Antifa in der Veltener Stadtverordnetenversammlung sitze. Die Gruppierung würde in Deutschland unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. „Und das sagt er als Mitglied einer Partei, die selbst Prüffall des Verfassungsschutzes ist“, kontert Gawande. Den Linken ficht das nicht an, auch in der nächsten Sitzung will er ein Antifa-Shirt tragen.

Von Marco Paetzel