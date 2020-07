Wolfgang Elbing, seit drei Jahren Vorsitzender des Veltener Seniorenbeirats, verfasst tröstende Worte an seine Senioren in der Corona-Zeit. Es gibt aber auch gute Nachrichten, die Elbing mitteilen kann.

Wolfgang Elbing schrieb Briefe am PC und verschickte sie per Brief an seine Senioren. Quelle: privat