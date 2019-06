Velten/Leegebruch

Unbekannte waren am Sonntagnachmittag offenbar in Velten und Leegebruch unterwegs, um Nazisymbole zu sprühen. Es traf den Rewe-Markt in Velten. „Dort wurden unter anderem schwarze SS-Runen und die Zahl 88 an die Wand der Marktes und auf den Boden vor dem Geschäft gesprüht“, so Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Gegen 20.45 Uhr informierten Anwohner die Polizei darüber.

Schon gegen 15.30 Uhr wurden die Beamten informiert, dass in der Veltener Straße in Leegebruch an einem Vorfahrtsschild ein etwa 50 mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz gesprüht wurde. Mitarbeiter des Bauhofes müssen das Schild nun entfernen. In beiden Fällen wurde Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gestellt, die Polizei ermittelt.

Von Marco Paetzel