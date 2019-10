Velten

Drei weitere öffentliche Hot-Spots – also kostenlose Zugriffspunkte für mobiles Internet – konnte die Stadt Velten zum Wochenbeginn im Stadtgebiet in Betrieb nehmen: Kostenfrei ins Netz kommen Bürger und Gäste der Ofenstadt ab sofort am Bahnhofsvorplatz, in der Tourismus-Information im Bürgerservice gegenüber dem Rathaus sowie im Bürgerhaus in Velten-Süd.

Demnächst sollen außerdem der Veltener Museumsstandort und der Bernsteinsee mit freiem W-lan versorgt werden. Die dafür notwendigen Arbeiten werden in Kürze erfolgen. „Damit sind in Velten die wichtigsten touristischen Orte und auch viele zentrale Punkte in der Innenstadt mit W-lan versorgt“, freut sich Bürgermeisterin Ines Hübner über den Fortschritt.

Die Installation der W-Lan-Punkte geht zurück auf ein Förderprogramm des Brandenburger Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Gefördert werden dabei sowohl die Bereitstellung als auch ein fünfjähriger Betrieb der Hotspots an touristisch relevanten Orten sowie kommunalen Gebäuden. Für die Stadt Velten fallen damit keine Kosten an. Insgesamt fördert das Land in dem Programm bis zu 1 500 Hotspots in Brandenburg und investiert dafür rund fünf Millionen Euro.

Freies W-Lan gibt es darüber hinaus schon länger in Veltens Ofen-Stadt-Halle, im Kommunikationszentrum und auf dem Marktplatz. Daneben diskutiert die Stadtpolitik aktuell weitere mögliche W-Lan-Punkte.Wohn-Pflege-Gemeinschaften

Von MAZonline