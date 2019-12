Neun Millionen Euro für die Ofenstadt

Velten

Die Veltener Stadtverordneten haben den Haushalt für das kommende Jahr mehrheitlich beschlossen. Rund neun Millionen Euro wird die Stadt investieren – unter anderem für die Neugestaltung des Marktplatzes samt der geplanten Erneuerung der Bahnstraße und die Beräumung des Johannesstift-Geländes, wo günstiges Bauland für Veltener Familien entstehen soll. Kita Kinderland und Löwenzahngrundschule sollen indes erweitert werden, in Velten-Süd soll eine neue Kita entstehen.

Per Änderungsantrag brachte die Fraktion Pro Velten zudem durch, dass es im kommenden Jahr zwei volle Stellen – statt zwei halber – für Sozialarbeiter an Veltener Grundschulen geben wird. „Die Lindengrundschule will einen ständigen Ansprechpartner vor Ort“, erklärte Susanne Mihatsch (Pro Velten). Bürgermeisterin Ines Hübner verwies auf defizitäre Bereiche im Haushalt und verwies darauf, dass dies eine freiwillige Aufgabe sei – doch am Ende hob die Mehrheit der SVV für den Änderungsantrag die Hand.

Mehr Sicherheit durch Laternen

Ebenso für den Wunsch der Linken, Sicherheit an der Bushaltestelle an der Westseite der L172 auf Höhe Businesspark durch vier Straßenlaternen herzustellen. „Bislang nehmen Autofahrer es nicht wahr, wenn da jemand steht und in der Lücke drüberhuschen will“, so Alexander Moser-Haas. Auch an der Kreuzung Kochstraße sowie an der Kreuzung des neugebauten Igelwegs/Fußgängerpromenade in der Kochstraße soll es Beleuchtung geben. Insgesamt werden dafür 23 000 Euro eingeplant. Zudem wollte die Linke 15 000 Euro investieren, um unbefestigte Wege zu Nachbargemeinden mit Schottermaterial auszustatten, um diese vernünftig befahrbar zu machen.

„Man könnte etwa den Oberkrämerweg so gestalten, dass er keine Buckelpiste ist. Genauso ist es beim Weg hinter Stadler in Richtung Eichstädt“, erklärte Alexander Moser-Haas. Die Schottermaßnahme sei aber nur auf Veltener Gemarkung möglich, erklärte Bürgermeisterin Ines Hübner. „Es wird auch ein Flickenteppich sein, weil auch private Grundstücke auf den Wegen liegen.“ Auch dieser Änderungsantrag wurde aber mit großer Mehrheit angenommen. Als Ausgleich schlugen die Linken mit Erfolg vor, rund 30 000 Euro für die Bewässerung der Museums- und Ratsgasse um ein Jahr bis auf 2021 aufzuschieben.

Marktplatz und Katersteig werden ausgebaut

Die Mehrheit stimmte auch dafür, dass Verwaltung bis September 2020 Leitsätze zur Schul- und Kitaverpflegung erstellt, die die Grundlage zur Diskussion um die Essensversorgung der Veltener Kinder sein soll. Dabei sollen Eltern, Kinder und Stadtverordnete einbezogen werden, um ein breites Meinungsbild zu erhalten. Anlass des Beschlusses war der AfD-Antrag zur Errichtung einer Schulküche für Velten.

Grünes Licht gaben die Abgeordneten auch für den Umbau des Marktplatzes. Rund zwei Millionen Euro – 864 000 Euro werden über das Förderprogramm „Aktive Stadtzentren“ akquiriert - sollen in die Umgestaltung fließen. Anfang 2020 sollen die Arbeiten auf dem Marktplatz beginnen: Der Brunnen soll durch ein Wasserspiel ersetzt werden, der Platz soll barrierefrei und beleuchtet werden – auch 600 Quadratmeter Fläche für eine Bühne sind möglich. Ebenfalls beschlossen: Der südliche Katersteig soll als Geh- und Radweg mit Sitzgelegenheiten, Pflanzflächen, Bäumen und Beleuchtung ausgebaut werden. Etwa 343 000 Euro sollen die Arbeiten kosten, aus der Fördergebietskulisse Aktive Stadtzentren kommt Unterstützung.

Von Marco Paetzel