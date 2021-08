Velten: „Ofenherz“ sorgt im Sand für Spaß und Freude

Velten

Die Wasserballons fliegen die Luft, voller Inbrunst jagen die Jugendlichen durch den Sand und versuchen sich dem kühlen Nass zu entziehen. Groß ist bei allen die Freude, wenn doch ein Wasserballon am Körper zerschellt. 34 Jungen- und Mädchen beteiligen sich am Freitag an der erstmals ausgetragenen Beacholympiade am Veltener Bernsteinsee – organisiert vom Netzwerk „Ofenherz“.

Gute Laune am Veltener Bernsteinsee – so auch bei Yvonne Scherdin (l.). Quelle: Robert Roeske

Sichtlich zufrieden steht Yvonne Scherdin, Leiterin des Jugendfreizeitzentrums „Oase“ neben der Anlage. „Mit der Beteiligung sind wir sehr zufrieden. Alle haben großen Spaß und wir konnten die Verbindung auch zwischen den Vereinen weiter festigen.“ Seit April dieses Jahres haben sich ein Dutzend Vereine und Organisationen in einem Netzwerk namens „Ofenherz“ zusammengeschlossen, um die dargebotenen Möglichkeiten zu bündeln . Bei der erstmals ausgetragenen Beacholympiade, wo bei diversen Stationen im Sand und im Wasser der Spaß im Vordergrund steht, beteiligten sich neben der „Oase“ noch der Rugbyverein, der Fußballverein, Atlantis, der Kaninchenverein und das Tanzstudio Lila. „Der Austausch zwischen den Vereinen ist super. Es wären auch noch mehr Vereine diesmal mit im Boot gewesen, aber zeitlich war es ihnen nicht möglich. Man darf immer nicht vergessen, dass bei allem Engagement, die Vereine ehrenamtlich agieren.“

Staffelspiele am Veltener Bernsteinsee. Quelle: Robert Roeske

Das Netzwerk ist aber bereits jetzt ein Erfolgsmodell, die Vereine intensivieren den Kontakt und tauschen sich regelmäßig aus. Mit dem Tanzstudio Lila und dem örtlichen Angelverein sind auch zwei neue Teilnehmer zum Netzwerk neu dazugestoßen. „Ich denke, dass wir seit April schon einiges bewegt haben und wir das Netzwerk auf jeden Fall mit Leben füllen“, so Scherdin glücklich. Bei der Beacholympiade hatten die Kinder- und Jugendlichen die Möglichkeit, sich bei bestem Wetter den ganzen Tag am Bernsteinsee zu vergnügen. Zur Mittagszeit wurde leckere Bratwurst gereicht. Zum Abend hin geht es dann auf das Gelände des Rugbyvereines, mit Nudeln mit Tomatensoße gibt es vor Ort ein gemeinschaftliches Abendessen und anschließend wird in Zelten übernachtet. Am Sonnabend rundet ein Frühstück die Beacholympiade ab.

Veranstaltungen sollen etabliert werden

„Auch hier war die Unterstützung und der Zusammenhalt sehr groß. Wir konnten viele Dinge noch aus Spendengeldern der Stadtverordneten bezahlen, die Bäckerei Plentz hat uns 140 Brötchen gespendet, von Attila Puszti bekamen wir leckere Melonen“, freut sich die Leiterin des Jugendfreizeitzentrums. Schon jetzt sieht man sich beim Netzwerk bestätigt mit den durchgeführten Aktionen, wie Scherdin abschließend erklärt: „Die Stadtrallye und die Beacholympiade werden auch 2022 stattfinden.

Von Knut Hagedorn