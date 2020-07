Velten

Auf dem Weg nach Velten hat Maike Arndt vom „Förderverein Ofen- und Keramikmuseen Velten“ am Feldrand einen bunten Blumenstrauß gepflückt. Der bunte Strauß ist für das Team vom Ofenmuseum. Denn da hat man allen Grund zum Feiern. Denn das Museum ist jetzt 115 Jahre alt. Genau am 7. Juli 1905 war es gegründet und 1907 eröffnet worden. Eine Vase war für den bunten Blumenstrauß von Frau Arndt auch schnell gefunden und mitten in der neuen Ausstellung „Typisch Grothe“ platziert.

Am 8. August 2020 soll die Ausstellung eröffnet werden. Doch hier liegt „der Hase im Pfeffer begraben“. Es fehlen noch Ausstellungsstücke und Geschichten rund um die legendäre Grothe-Keramik. „Ton in Ton“ sollen die Veltener die Ausstellung mitgestalten.

Lars Lierow vom Ofenmuseum zeigt die typische Form der Keramik im Grothe-Stil. Haben Sie eine ähnliche Keramik zu Hause? In der neuen Grothe-Ausstellung könnte es der Star werden. Quelle: Jeannette Hix

„Bestimmt haben noch viele Veltener Keramik im Grothe-Stil zu Hause“, sagt Lars Lierow, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ofenmuseum. Häufig wurde früher die Keramik auch im Tauschgeschäft gegen Handwerkerdienste oder für Tomaten erworben.

Aber woher weiß man, dass man ein Unikum im Grothe-Stil vielleicht im Schrank zu Hause zu stehen hat? „So könnten sich zum Beispiel auf dem Boden der Stücke die Buchstaben GK für Grothe-Keramik befinden“, sagt Lars Lierow. Auch das typische Quadrat-Logo vom Kunsthandel der DDR wäre ein Hinweis oder die Signaturen der jeweiligen Keramiker wie Frauke Gerhard oder Heidi Manthey, die im Laufe der Jahrzehnte den Grothe-Stil anwendeten. Veltener wissen, was es mit dem Grothe-Stil auf sich hat.

Der Anfang für die neue Ausstellung „Typisch Grothe“ ist gemacht. Quelle: Ofen- und Keramikmuseum

1926 hatte der Töpfermeister Hermann Grothe in der Mühlenstraße seine Werkstatt gegründet, deren Bestandteile später in verschiedenen Betriebsteilen wie „Kunstkeramik Velten“ vom VEB Porzellankombinat 1971 überging und fünf Jahre später Teil des Staatlichen Kunsthandels der DDR unter dem Titel „Werkstatt für Keramik Velten“ wurde. Schließlich gründeten 1996 Grothes Nachfahren in der Luisenstraße gemeinsam mit Veltens Töpferin Manuela Malenz eine Töpferei. Heute hat Manuela Malenz ihre Werkstatt in der alten Feuerwache.

Lars Lierow: „Auch Veltener, die eine Geschichte rund um die Grothe-Keramik zu erzählen haben, sind herzlich eingeladen, dem Ofenmuseum mal einen Besuch abzustatten.“ Denn anlässlich der Ausstellungseröffnung soll es auch eine Chronik geben, in der Geschichten rund um die Veltener Grothe-Keramik mit einfließen.

Der Anfang für die Ausstellung jedenfalls ist gemacht. Der Veltener Keramik-Fan Helmut Plunze (84) hat einen Teil seiner gesammelten Grothe-Keramik dem Ofen- Keramikmuseum zur Verfügung gestellt. „Mein Uropa war Töpfer und ich sammle seit Jahres auch sämtliche Keramik, die im Hermann-Grothe-Stil entstanden ist“, sagt der 84-Jährige, der sich schon jetzt auf die Ausstellung ab 8. August 2020 im Ofen- und Keramik-Museum freut.

Wer das Museum unterstützen möchte, meldet sich bitte bis zum 19. Juli 2020 entweder per Mail unter info@okmhb.de oder telefonisch unter 03304/31760. Infos: www.okmhb.de

Von Jeannette Hix