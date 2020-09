Der Veltener Linken-Chef Alexander Moser-Haas, Bürgermeisterin Ines Hübner und andere übergaben am Donnerstag die Petition „Fahrgäste von RB55 und RE6 fordern: Anschlussgarantie in Hennigsdorf und schnellstmöglichen Ausbau“ an das Verkehrsministerium.