Tief durchatmen musste Pfarrer Markus Schütte, als er am Sonntag ans Mikrofon im Kirchgarten der Veltener evangelischen Kirchgemeinde trat. Vor ihm saßen neben dem Superintendenten Uwe Simon und Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner viele, viele Gemeindeglieder, Freunde und Wegbegleiter des Pfarrers. Nach vier Jahren verlässt Markus Schütte und Familie die Stadt Velten und beginnt zum 1. September den Dienst an seiner neuen Wirkungsstätte in Stendal.

Der Verabschiedungsgottesdienst unter freiem Himmel war geprägt von Wärme und Bedauern über den Verlust für die Kirchgemeinde und die Stadt Velten. Schütte und seine Frau Cora haben in den wenigen Jahren viel in der und für die Gemeinde bewegt. Vor allem die Sanierung und Restaurierung der Kirche, sein Sinn für Schönheit und Ästhetik und der stetig wachsende Kinderchor sowie die musikalischen Gottesdienste wurden lobend hervorgehoben. Superintendent Uwe Simon sagte: „Wir danken Dir für Deine Zeit und Dein Engagement. Wir wüschen Dir und Deiner Familie einen Schatz an Erinnerungen an Velten.“

Bürgermeisterin Ines Hübner übergab Schütte in Velten hergestellte Keramik-Eierbecher in den typischen Velten-Farben. Auch Ines Hübner bedauert den Weggang des Theologen: „Sie haben sich deutlich gegen Ausgrenzung und für Toleranz und Gleichberechtigung in unserer Stadt eingesetzt. Und Sie haben sich mutig hinausgewagt. Authentisch. Offen. Sie haben unverstellt und freundlich ausgedrückt, was Sie bewegt, und den demokratischen Diskurs in unserer Stadt mitgestaltet.“ Markus Schütte war sichtlich gerührt und bedankte sich dafür, dass stets alle miteinander im Gespräch geblieben sind. Mit einem beschwingten Posaunenstück und einer Erdbeertorte begann dann der gemütliche Teil bei Kaffee und Kuchen und sicher noch vielen persönlichen Worten im Gemeindegarten.

