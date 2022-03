Velten: Polizei fahndet mit Bild aus Überwachungskamera nach Geldbörsen-Dieb

Velten

Bereits am 19. November 2021 kam es in einem Supermarkt in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten durch einen bislang unbekannten Mann zu einem Diebstahl. Nun hat die Polizei ein Foto des Täters veröffentlicht.

In Velten Geldbörse gestohlen, in Hennigsdorf Bargeld abgehoben

In der Zeit von 15.30 bis 16 Uhr erledigte ein 66-jähriger Veltener in dem Markt seine Einkäufe und stellte im Anschluss den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Darin befanden sich 285 Euro Bargeld sowie die EC-Karte des Mannes.

An einem Geldautomaten in der Marwitzer Straße in Hennigsdorf hob der Dieb gegen 15.45 Uhr 1000 Euro vom Konto des bestohlenen Velteners ab. Dabei wurde der bislang Unbekannte von einer Überwachungskamera des Geldautomaten gefilmt.

Mit einem Bild aus der Überwachungskamera des Geldautomaten sucht die Polizei nach dem Dieb. Quelle: PD Nord

Diese Aufzeichnungen konnten gesichert werden und sollen nun bei der Identifizierung des Täters helfen. Die Polizei fragt: Wer kennt den Täter und kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen? Hinweise richten Sie bitte unter der Telefonnummer 03301/8510 an die Polizeiinspektion Oranienburg.

Von MAZonline