Velten

Eigentlich stand nur das Redaktionsstatut auf der Tagesordnung, doch per Änderungsantrag der Fraktion „Pro Velten“ kippte die Mehrheit der Stadtverordneten bei ihrer Sitzung am Donnerstagabend in der Ofenstadt-Halle den redaktionellen Teil des „ Velten Journals“ gleich komplett. Neben Pro Velten stimmten AfD, NPD-Mann Robert Wolinski und Hans-Jörg Pötsch ( CDU) dafür. Künftig solle demnach nur noch das nackte Amtsblatt selbst erscheinen. Pro Velten beklagte in dem Änderungsantrag, dass dem Blatt bislang die Neutralität fehle.

Die Entscheidung überrascht, denn bei der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2019 beschloss die SVV noch mehrheitlich, dass das Blatt reformiert werden solle. Demnach sollte das „ Velten Journal“ für Beiträge der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung sowie einzelner Stadtverordneter – NPD-Mann Robert Wolinski – offen sein. Alexander Moser-Haas (Linke), der mit seiner Fraktion, der SPD und der FDP damals gegen den Antrag gestimmt hatte, befürchtete seinerzeit, dass die Beiträge für parteipolitische Hetze von AfD und NPD genutzt werden könnte. Die Verwaltung hatte dafür dieses entsprechende Redaktionsstatut erarbeitet, das nun eingestampft werden kann.

Seniorenbeirats-Chef kritisiert Entscheidung

Seit 2016 hatte die Verwaltung selbst das „ Velten Journal“ herausgegeben, es erschien jeweils 14 Tage nach den Versammlungen Stadtverordneten und wurde kostenlos an die Haushalte verteilt. Erste Reaktionen auf die Einstellung gibt es bereits auf Facebook. „Die ganzen Aktivitäten der vielen Gruppen in Velten können nicht mehr dargestellt werden, was für ein Rückschritt“, schrieb etwa Wolfgang Elbing, Vorsitzender des Seniorenbeirates.

Von Marco Paetzel