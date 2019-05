Velten

Das finale Ergebnis der Kommunalwahl in der Ofenstadt steht noch nicht fest, die Ergebnisse der Kita „Villa Regenbogen“ wurden in der Nacht nicht mehr ausgezählt. Jedoch zeichnet sich nach der Auszählung von zehn Wahllokalen ein deutliches Bild ab: Stärkste Kraft wird, wie schon 2014, wieder Pro Velten mit 31,1 Prozent der Stimmen – das bedeutet sieben Sitze in der neuen SVV. Allerdings bedeutet das Ergebnis auch einen Stimmenverlust von etwa zehn Prozent. Auf Platz 2 folgt die SPD, die 27,4 Prozent der Stimmen und sechs Sitze holte. Dann folgt die AfD, die zum ersten Mal in Velten kandidierte und aus dem Stand 13,7 Prozent und damit drei Sitze holte.

Es folgen die CDU(11,2 Prozent, 2 Sitze), die Linke (9,6 Prozent, 2 Sitze), sowie FDP (3,1 Prozent) und NPD(3,8 Prozent), die jeweils mit einem Sitz in der neuen Stadtverordnetenversammlung vertreten sein könnten.

Am Montag wird noch ausgezählt

Ob die Sitzverteilung tatsächlich so bleibt, das hängt vom Ergebnis aus dem letzten Wahllokal aus. Laut Ivonne Pelz, Sprecherin der Verwaltung, solle es im Laufe des Montags so schnell wie möglich bereitgestellt werden. 9228 Wahlberechtigte durften an die Urne gehen, 57 Prozent machten von ihrem Recht Gebrauch.

Von Marco Paetzel