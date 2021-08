Velten: Purer Spaß am Straßenfußball in der Oase

Velten

Die gute Nachricht vorweg, das Wetter hat gehalten, trotz der Vorhersage von Gewittern. So stand einem erfolgreichen Turnierverlauf am Mittwoch, 4. August, nichts im Wege. Organisiert vom Straßenfußballprojekt der Sportjugend des Landessportbundes Brandenburg in Kooperation mit dem Jugendfreizeitzentrum „Oase“ Velten eiferten etwa 70 Kinder und Jugendliche in 12 Mannschaften, unter anderem aus Birkenwerder, Oranienburg, Potsdam und Velten, um die begehrten Tickets für das Landesfinale im „Tropical Island“.

Knapp 70 Kinder- und Jugendliche hatten sichtlich Spaß am Mittwoch in der „Oase“. in Velten. Quelle: Privat

In die Wertung ging aber nicht nur die fußballerische Leistung der Teams, nein es ging auch um Fair Play. Vor jedem Spiel wurden gemeinsam Regeln für das jeweilige Spiel ausgehandelt und nach dem Spiel ausgewertet. So kam es zu fußballerisch attraktiven und eben auch sehr fairen Spielen von allen Mannschaften. Punkte für das Spiel und für Fair Play gingen in die Wertung ein. Am Ende ging so fast keine Mannschaft leer aus und qualifizierten sich für das Landesfinale. Groß war dabei nicht nur die Freude bei den Mannschaften, sondern auch der zahlreichen Freunde, Eltern, Großeltern, welche an diesem Tag ihre Mannschaften angefeuert haben. So neigte sich ein schöner und erfolgreicher Tag dem Ende entgegen. Für das Landesfinale am 19. September 2021, welches dann wieder vom Projekt Straßenfußball der Brandenburgischen Sportjugend ausgetragen wird, wünscht das Team der Oase allen Teilnehmenden viel Erfolg und ganz viel Spaß.

