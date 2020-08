Velten

Nachdem im Hennigsdorfer Stadtgebiet in den vergangenen Tagen verstärkt schwarze Klebestreifen an Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern auftauchen, breitet sich das Phänomen auch in der Nachbarstadt Velten immer weiter aus. Es ist wahrscheinlich das Symbol der gefährlichen „QAnon“-Bewegung von Verschwörungstheoretikern. „Auch den Außendienstmitarbeitern des Veltener Ordnungsamtes ist im gesamten Stadtgebiet an vielen Tempo-30-Geschwindigkeitsschildern in jüngster Zeit aufgefallen, dass aus den Nullen Q’s gemacht wurden“, so Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer.

Der Bauhof sei gebeten worden, alle städtischen Schilder zu überprüfen und die geklebten Striche zu entfernen. „Da es sich um Tape handelt, das relativ gut ablösbar ist, ist es keine Sachbeschädigung, die zur Anzeige gebracht werden kann. Dennoch sind diese Klebe-Aktionen sehr ärgerlich, denn das Entfernen der Striche bindet unnötig Arbeitszeit unserer Bauhofmitarbeiter.“ Die „QAnon“-Anhängerglauben an ein Netzwerk aus Politikern, Bankern oder Hollywoodstars, die Kinder entführen, foltern und ermorden – laut Verschwörungstheorie, um ein „Verjüngungsmittel“ aus ihnen zu gewinnen.

Von Marco Paetzel