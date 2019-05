Velten

Das 5. Maifest, von Pro Velten organisiert, findet am Sonnabend ab 14 Uhr auf der Wiese zwischen Ofenstadthalle und Marktplatz in Velten statt. Höhepunkt ist der Auftritt der Kult-Coverband „Right Now“ ab 20 Uhr. Auch ansonsten ist auf der Bühne viel los: Ab 14.30 Uhr gibt es Kindertanz mit Wannis Tanzstudio – Die Tanzaufführung mit Hits für Eltern und Kids. Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich singt dann ab 15 Uhr. Eine halbe Stunde später beginnt die Akrobatikshow mit Clown Ingo Bingo. Ab 16 Uhr singt Karina Klüber aus der Casting-Show „ The Voice of Germany“, einen Mix aus beliebten Schlagern. Ab 17 Uhr gibt es eine Comedian-Show von Ausbilder Schmidt mit dem Programm „Die Lusche im Mann“. Ab 18 Uhr spielt dann die Veltener Band Rezeptfrei auf. Den ganzen Tag gibt es Kinderspielparcours, Hüpfburg, Luftballons und einen Clown. Es gibt Kaffee und Kuchen für je einen Euro. Der Eintritt ist frei.

Von Marco Paetzel