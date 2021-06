Velten: Ruhestand nach mehr als 40 Jahren – Lehrerin Brigitte Kuhs verabschiedet sich aus dem Dienst

Velten

Gemeinsam mit ihrem Leistungskurs hat sie es nochmal so richtig krachen lassen. Brigitte Kuhs lud ihre 14 Schülerinnen und Schüler auf ihr Wochenendgrundstück in Marwitz ein. Ihr Mann grillte im Akkord, auch der Swimmingpool wurde ordentlich genutzt.

„Und dann haben wir noch bis in den nächsten Morgen hinein an der Feuerschale gesessen und geredet“, erklärt die Lehrerin für Mathe und Physik. Es war ein letztes Dankeschön an ihre Schüler. Am kommenden Mittwoch, 23. Juni, wird Brigitte Kuhs nach 40 Jahren im Lehrerberuf in den Ruhestand gehen.

Sie hätte gern nochmal unter normalen Bedingungen unterrichtet

Wenn sie an jenen Tag denkt, hat die 63-Jährige schon jetzt einen dicken Kloß im Hals. „Ich freue mich sehr auf meinen Ruhestand, aber das wird schwer. Ich war ja immer leidenschaftlich gerne Lehrerin“, sagt Brigitte Kuhs. Anno 1980 kam sie aus ihrer Heimatstadt Wismar nach Hennigsdorf, wo sie das Unterrichten in der damaligen Schreier-Schule in Hennigsdorf begann, von 1986 bis 2001 arbeitete sie dann in der Schule in Velten-Süd, bevor sie ans Gymnasium wechselte.

In all den Jahren habe sich die Schule gut entwickelt. „Schade ist nur, dass der tolle Erweiterungsbau erst fertig wird, wenn ich schon weg bin“, sagt die Lehrerin mit etwas Wehmut. Dazu kommt noch die Coronapandemie, die jetzt langsam an Wucht verliert – und die Schule Stück für Stück zur Normalität zurückkehren lässt. „Das werde ich nun nicht mehr erleben“, sagt die Hennigsdorferin.

Mister Google sagt eine Menge vor

Wenn sie zurückblickt, dann findet Brigitte Kuhs nur lobende Worte über ihre Schule. „Es ist ein tolles Arbeiten mit netten Kollegen, die sich gegenseitig unterstützen.“ Auch die Schüler seien immer nett gewesen, und der Draht stets eng zueinander – was vor allem daran liegt, dass das Gymnasium mit knapp 500 Schülern eher klein und intim ist.

Was den Unterricht angeht, so haben Smartphones, Tablets und Laptops aber einiges verändert. „Mister Google sagt ja auch schnell mal eine Menge vor“, sagt Brigitte Kuhs.

Mit ihr verabschieden sich noch zwei andere Lehrerinnen

Früher mussten Schüler nach Antworten in Büchern suchen, heute finden sie sie in Sekundenschnelle im Netz. Sucht man etwa die Formel für Kraft, finde man sie fix. „Aber wo sie im Tafelwerk steht, weiß man dann nicht automatisch“, so Kuhs. Sie hat stets versucht, den Unterricht so anschaulich wie möglich zu gestalten. Bremswege oder Geschwindigkeit hat sie etwa mit dem Erlebnis in der Fahrschule verknüpft, das viele Schüler in dem Alter ja haben. „Manchmal muss es aber auch ganz trockener Unterricht sein, das geht nicht anders“, so Brigitte Kuhs, die seit 2010 auch Vorsitzende des Lehrerrats am Gymnasium ist.

Sie ist nicht die einzige, die die Schule am Mittwoch verlassen wird. Auch ihre Kolleginnen Karin Schmidt, seit 1998 an der Schule, und Manuela Haenisch, seit 1996 dabei, werden in den Ruhestand verabschiedet. „Wir sind alle im 41. Dienstjahr. Das waren zwei tolle Kolleginnen, mit denen ich gut zusammengearbeitet habe“, erklärt Brigitte Kuhs.

Sie freut sich nun auf ihren Ruhestand, ihr Mann ist ohnehin schon seit drei Jahren in Rente. 1700 Quadratmeter Sommergrundstück in Marwitz warten auf das Paar, im Sommer macht das genug Arbeit. „Wir haben uns da eine Wohlfühloase geschaffen“, sagt Kuhs. Im September indes geht es nach Südtirol, wo das Paar vor allem in den Bergen wandern will.

Von Marco Paetzel