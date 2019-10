Velten

Das Rätselraten ist vorbei: Tagelang waren die Veltener auf der Suche nach dem Mann, der seiner „Biene“ einen Heiratsantrag der besonderes Art gemacht hat. Per Riesen-Banner warb er um die Hand seiner Liebsten. Mitten in Velten hatte der 59-Jährige das Plakat zwischen den Bäumen in der Rosa-Luxemburg-Straße...