Velten

„Ich habe schon eine E-Mail an die Herrschaften vom Ofenmuseum geschrieben, die werden sich über diese Nachricht freuen“, sagt Uwe Feiler. Der CDU-Bundestagsabgeordnete teilte am Montagabend mit, dass das Ofenmuseum – aufgeteilt in drei Jahresscheiben bis 2023 – 1,2 Millionen Euro an Fördergeldern vom Bund erhalten wird. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm „Investitionen in nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“. Feiler erwartet eine Co-Finanzierung von weiteren 1,2 Millionen Euro vom Land Brandenburg. „Das ist angesichts der hohen Baukosten schon ein Riesenschritt“, so Feiler.

Erst um Juni 2020 brachte Uwe Feiler einen Fördermittelbescheid im Veltener Ofenmuseum vorbei. 146 000 Euro kamen aus einem Denkmalhilfeprogramm des Bundes für national bedeutende Kulturdenkmäler gehen an die zuständige Stiftung des Museumsstandortes.

Anzeige

Unter anderem soll das Dach des Hauses saniert und wieder dichtgemacht werden. Weitere wichtige Arbeiten seien die Verbesserung des Brandschutzes und eine Hochdrucknebellöschanlage – eine Art Sprinkleranlage. Das komplette historische Gebäude soll für rund 6,4 Millionen Euro denkmalgerecht saniert werden. Schließlich soll das Areal Besuchermagnet werden. So sollen sich langfristig Kunst- und Handwerksbetriebe ansiedeln.

Von Marco Paetzel