Velten

Michael Bethke steht in einem großen Raum inmitten der Baustelle. Nur Beton, auf dem Boden liegen Kabel, Bohrmaschinen dröhnen. „Hier soll einmal das Wohnzimmer sein“, erklärt der Pflegeunternehmer. Das Objekt in der Breiten Straße in Velten, das für rund 17 Millionen von der Deutschland Immobilien AG und HP&P-Gruppe errichtet wird, befindet sich noch im Rohbau. 114 Pflegeappartements für Senioren entstehen hier, sie sollen Größen von 24 bis 32 Quadratmetern haben, ein fünf Quadratmeter großes Bad inklusive.

Und alles barrierefrei, versteht sich. Das Konzept sieht vor, dass es Wohngruppen von acht bis zehn pflegebedürftigen Senioren gibt, die sich eine Küche und ein Wohnzimmer teilen – es ist so etwas wie das Pflegeheim der neuen Generationen. Vollstationäre Pflege für die Menschen kommt dann natürlich dazu. Etwa 70 Mitarbeiter sollen einmal in dem Objekt arbeiten. Und die Arbeiten gehen gut voran. „Von draußen kommt jetzt die Verputzung und die Farbe ran. Auch innen geht es gut voran“, erklärt Michael Bethke. Ziel sei es, zum 1. September eröffnen zu können.

Es gab viele Verzögerungen

Eigentlich sollte das Haus schon Ende 2020 fertig sein. Beim Abriss des alten Objektes, einer ehemaligen Gaststätte, wurden auf dem Areal aber unter anderem Fledermausvorkommen gefunden. „Dann kam die Archäologie. Da wurde lange Zeit nach Holzbohlen und Tonscherben gesucht“, erklärt Bethke. Ein großes Problem sei auch das Grundwasser gewesen, unter anderem kamen dafür sogar Taucher zum Einsatz. „Das war technisch hochgradig kompliziert. Allein das hat uns wieder drei bis vier Monate zurückgeworfen“, erklärt Michael Bethke. Die Veltener Stadtverwaltung habe jedoch gut kooperiert und eine schnelle Einleitung des Wassers genehmigt. „Das kann man ja nicht einfach so ablassen.“

Doch neue Probleme gibt es bislang nicht. „Ende Juli beginnen wir mit der Inneneinrichtung“, so Bethke. Seine Häuser sähen nie gleich aus, sondern hätten immer ein spezielles Thema. „Dieses Haus ist auf der einen Seite der Familie Schweihofer gewidmet, die in Velten sehr bekannt ist.“ So werden etwa Tafeln über die Geschichte der Familie informieren, zudem werde es den Titel „Seniorenresidenz Schweihofer“ tragen.

Auch die Veltener Geschichte wird sich wiederfinden

Zudem werde auch die Geschichte der Ofenstadt sich in der Gestaltung des Hauses wiederfinden, unter anderem mit Naturmaterialien, warmen Tönen und Farben. Zudem sei Velten im Zuge der Industrialisierung ja durchaus etwas Modernes gewesen. „Deswegen haben wir auch ganz moderne Elemente, wie Tapeten, Leuchten oder andere Ausstattung“, erklärt Michael Bethke weiter. Im Eingangsbereich solle es dann auch einen schönen Kachelofen geben, der für etwas heimelige Stimmung sorgt.

Für Michael Bethke ist vor allem die zentrale Lage in der Ofenstadt mit dem vielen Grün ein Argument, warum das Objekt, dessen Zimmer an Investoren verkauft werden, ein Erfolg werden kann. „Zudem sind wir mit unserem modernen Pflegekonzept ja bekannt.“ Für etwa die Hälfte der Wohnungen gibt es bereits Interessenten, die auf der Warteliste stehen.

Von Marco Paetzel