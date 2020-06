Velten/Potsdam

Wie gehen eigentlich Lehrer mit der Corona-Krise um? Tiana Vortmüller, die ihr Lehramtsstudium in Potsdam beendet hat, gibt mit einem Podcast auch in der Coronakrise auf diese Frage Antworten. „Wir haben uns mit der Digitalisierung befasst, mit Verschwörungstheorien im Unterricht und auch eine Folge zu Urheberrechtsfragen gemacht – also etwa dazu, welche Materialien im Homeschooling verwendet werden dürfen.“ Für Tiana Vortmüller, die in der Ofenstadt aufgewachsen ist und lange Jahre in „Wannis Tanzstudio“ unterrichtet hat, ist das ein Ehrenamt. Sie wolle einfach helfen. Auch mit Themen außerhalb von Corona beschäftigt sie sich.

„Lehrkräfte verfallen in einen Trott, wenn sie mit dem Studium fertig sind. Jeder macht sein Ding, es gibt wenig Absprachen“, so die 27-Jährige, die dem vorbeugen wolle. Seit Oktober 2019 produziert sie den Podcast „Lehrerzimmerplausch“ mit ihrem Freund Maximilian Schulze. Es gibt mehr als 30 Folgen auf Plattformen wie Spotify oder i-Tunes. Dafür arbeiten die beiden mit dem Zentrum für Lehrerbildung der Uni Potsdam zusammen. Rund 2500-mal werden die Folgen pro Woche angehört, Tendenz steigend. „Das geht schon durch die Decke“, so Tiana Vortmüller. Lehramtsstudierende und junge Lehrkräfte hören den Podcast, aber auch ältere.

Anzeige

Online-Tanzkurse für Kinder

Auch das Tanzen unterrichtet sie weiter, nun aber in den Räumen des Hochschulsports. In der Corona-Zeit macht Tiana Vortmüller einmal in der Woche eine Online-Tanzkurs, es seien ein Dutzend Kinder – von Studierenden oder Alumnis – vor dem Rechner. „Wir machen eine Grundmotorikschulung zu einfachen deutschen Liedern.“

Weitere MAZ+ Artikel

Nach den Sommerferien beginnt ein neuer Lebensabschnitt, dann wird Tiana Vormüller in einer Grund- und Oberschule in Werder an der Havel die Fächer LER und Englisch unterrichten.

Von Marco Paetzel