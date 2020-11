Velten/ Berlin

Auch am vergangenen Mittwochabend hatten sie ihre Klapptische aufgebaut, gegen 19.30 Uhr ging es vor der Bahnhofsmission in der Jebensstraße am Bahnhof Zoo los. In einem riesigen Topf dampfte ein Eierfrikassee mit Kartoffeln, ein paar Meter weiter gab es Clementinen, Äpfel, Brötchen, Getränke und Süßigkeiten für die Seele. Auch Jacken, Mützen, Schals und Socken verteilten die Ehrenamtler an die obdachlosen Menschen – allesamt Spenden, die die Helfer ehrenamtlich zusammengetragen, auf- und zubereitet haben.

Die Initiative, die noch keinen offiziellen Namen hat, wurde vom Veltener Ehepaar Michaela und Werner Föhlinger ins Leben gerufen, seit Jahren engagieren sich die beiden für Obdachlose. „Wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, dass Spenden, die den Menschen helfen sollen, auch ankommen, dann ist das schön“, sagt der Veltener.

Corona veränderte alles

Seit Oktober 2018 konzentrieren sich die Ehrenamtler auf den Mittwochabend für ihre Ausgabe-Aktion – andere ehrenamtliche Gruppen versorgen die Menschen freitags und sonntags am Bahnhof-Zoo. Anfang März 2020 fanden die Helfer auch einen festen Berliner Supermarkt, der Lebensmittel abgibt – nach etlichen vergeblichen Anfragen.

Michaela Föhlinger kocht deftig für die Menschen. Quelle: Privat

Doch dann, sagt Werner Föhlinger, kam die Corona-Pandemie. Damit die Kooperation mit dem Supermarkt bestehen blieb, brachte er in den kommenden Monaten alleine die Lebensmittel zu Obdachlosenhelfern in anderen Berliner Bezirken. „Wir selbst hatten unsere Ausgabe am Mittwoch ja eingestellt. Keiner wusste ja, wie das mit der Pandemie weitergeht.“ Mit seinem Transporter, einem Peugeot Boxer, erledigte Föhlinger das in Eigenregie – immer vor Beginn seiner Arbeit für ein, zwei Stunden. „Das war eine One-Man-Show, viermal die Woche“, sagt der Finanzbuchhalter.

Viele neue Mitglieder kamen dazu

Sein „Lieferdienst“ sollte sich auszahlen. Denn der Supermarkt blieb den Ehrenamtlern erhalten. Coronabedingt verlor die Initiative aus verschiedenen Gründen aber viele Mitstreiter, etwa die Hälfte seien aktuell nicht mehr dabei. Heute sind es neben den Föhlingers sieben Aktive – die meisten davon Berliner Ehrenamtler, die Werner Föhlinger an der Heckklappe seines Transporters bei der Lebensmittelübergabe kennengelernt hatte.

Auch die Ausgabe findet unter den Hygieneregeln statt. Quelle: Privat

Mitte Oktober stellte sich die Truppe zum ersten Mal nach der coronabedingten Zwangspause in die Jebensstraße. Und es hat sich einiges verändert, sagt Werner Föhlinger. Die Obdachlosen müssten Mundschutz tragen, die Hände desinfizieren und nur noch einzeln an den Tisch treten – mit Abstand natürlich. Drei der Ehrenamtler sorgen dafür, dass alles eingehalten wird. „Aber die Gespräche mit den Menschen, die es sonst gab, fallen leider weg, weil ja dann gleich der Nächste kommt.“

Zwischen 30 und 60 Leute kommen, das ist in etwa nur noch die Hälfte der Vor-Pandemie-Zeit. Zudem seien die Menschen in einem schlechteren Zustand, Corona wirke sich auch auf die Möglichkeiten aus, zu duschen. Umso wichtiger ist es, dass die Obdachlosen etwas Warmes im Bauch haben. „Gerne genommen werden Suppen mit Wurst- oder Fleischeinlage, Nudeln mit Tomatensoße oder Hühnerfrikassee“, so Werner Föhlinger, dessen Frau Michaela zuhause kocht.

Ein Bus voller Spenden. Quelle: Privat

Ihm liegt es am Herzen, dass die Initiative weiterleben kann. Die neun Leute, die es aktuell gibt, seien knapp. Es gebe immerhin viel zu tun. Neben dem Kochen müssen die Spenden geholt werden, und dann ist da ja noch die Ausgabe am Bahnhof-Zoo. „Es wird auch mal jemand krank oder fährt in den Urlaub. Dann wird das für uns ein strammes Programm“, sagt Werner Föhlinger. Er würde sich über Unterstützung freuen. Aber auch unabhängig von der Initiative plädiert er dafür, Obdachlose zu unterstützen. „Helfen“, sagt der Veltener, „kann jeder.“

Gesucht werden Bürger fürs Sammeln. Auch Spenden seien wünschenswert. Kontakt gibt es unter michaela.foehlinger@yahoo.de.

