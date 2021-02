Velten

Am kommenden Montag, 14 Uhr, beginnt mit einem ersten symbolischen Spatenstich die umfassende Sanierung und Erweiterung der Skateranlage am Abenteuerspielplatz in Velten Süd. Am Spatenstich nehmen Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner, Steffen Hradil vom Planungsbüro Hradil Landschaftsarchitektur aus Neuruppin sowie Dirk Lutze und Paul Oliver Franke von der den Landschaftsbau ausführenden Firma Lutze Galabau GmbH aus Werder teil.

Die Kinder und Jugendlichen selbst hatten in der Planungsphase von 2017 bis 2020 viele eigene Ideen eingebracht, wie ihre mittlerweile über 20 Jahre alte Skateanlage im Zuge einer Sanierung noch attraktiver gestaltet werden könnte. Auf der beliebten Anlage sind gleichermaßen junge Skateboarder, Rollerfahrer und BMX-Künstler aus Velten, aber auch aus den umliegenden Orten, anzutreffen. Im Sommer 2020 setzten sich die jungen Menschen mit einer Petition und einer Demonstration dafür ein, dass diese Baumaßnahme tatsächlich im vollen geplanten Umfang realisiert wird. Letztlich konnten sie die Stadtverordneten von ihrem Wunsch nach einer modernisierten und auch erweiterten Skateanlage überzeugen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 890.000 Euro und werden zu zwei Dritteln über das Programm „Soziale Stadt“ gefördert.

Es wird viele neue Elemente geben

„Es freut mich sehr, dass nun der Umbau der Skateanlage startet. Der Skatepark hat sich zu einem festen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche entwickelt – auch über die Stadtgrenzen hinaus. Es ist wichtig, nicht nur in Spielplätze für kleinere Kinder zu investieren, sondern auch den Heranwachsenden einen ansprechenden und zeitgemäßen Ort in Velten zu geben, an dem sie nach Lust und Laune ihren Sport treiben können“, sagt Bürgermeisterin Ines Hübner.

Ab Ende Februar bis voraussichtlich Oktober 2021 rollen statt Boards die Bagger auf der Anlage. Im Rahmen der Baumaßnahme werden alle vorhandenen Elemente auf der bisherigen ca. 800 Quadratmeter großen Anlage ab- und nach der Erneuerung des Belages wiederaufgebaut. Zusätzlich werden neue Geräte auf einer ca. 400 Quadratmeter großen freien Nebenfläche installiert, die sich besonders die Kinder und Jugendlichen gewünscht haben. Auf folgende Elemente kann sich der Nachwuchs freuen: Bank-Hip, Quarter-Hip, Hip mit Rooftop-Ledge, Cub, Flatrail, Wallie-Curb, Rail, Ledge und Pool mit Waterfall und Depend.

Auch das Umfeld wird verschönert

Gleichzeitig wird das Umfeld des Skateparks mit Sträuchern und sieben Bäumen verschönert. Auch die Beleuchtungssituation wird verbessert durch weitere drei Leuchten der gleichen Bauart. Drei Überdachungen mit Sitzbank aus Beton sowie ein zusätzlicher Abfallbehälter werden rund um die Skateanlage aufgestellt und somit auch das Verweilen auf der Anlage attraktiver machen.

Für den Zeitraum der Bauarbeiten, die zunächst mit der Entfernung von Wildwuchs und den Aufbrucharbeiten starten, wird die Skateanlage für die jungen Sportler nicht zugänglich sein. Die Stadtverwaltung bittet die Jugendlichen herzlich um ihr Verständnis und ihre Geduld.

Von MAZonline