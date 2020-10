Velten

Es war Montag, der 8.Oktober 2018, die Bombe platzte ausgerechnet an seinem Geburtstag. „Da teilten mir Frau Hübner, Herr Kühne und Herr Pötsch in meinem Büro mit, dass ich beurlaubt bin“, so Carsten Lecke. Er war damals Geschäftsführer der Regionalentwicklungsgesellschaft Velten mbH (REG). Ende Oktober 2018 wurde er dann entlassen und angezeigt. Nach Mitarbeiterhinweisen sei eine Sonderprüfung von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt und durchgeführt worden.

„Der Bericht ergab bei mehreren Sachverhalten, dass Herr Lecke nicht immer als ordentlicher Kaufmann gehandelt hat, was seiner Pflicht als Geschäftsführer entsprochen hätte“, hatte Stadtwerkechef Michael Kühne damals erklärt. So sei zeitgleich auch eine Anzeige bei der Polizei durch den Aufsichtsratsvorsitzenden wegen Betruges gestellt worden. Zwei Jahre später ist Carsten Lecke nun rehabilitiert, die Staatsanwaltschaft Neuruppin stellte das Ermittlungsverfahren wegen Untreue endgültig ein, das Schreiben liegt der MAZ vor.

Die Kündigung veränderte sein Leben

Für den gechassten REG-Chef ist diese Nachricht eine Erleichterung. „Am langen Ende ging es ja nur um Kleinigkeiten wie Tankrechnungen oder eine Übernachtung im Kloster Neuzelle, weil ich spät abends nicht mehr nach Hause fahren wollte“, erklärt Lecke. Der Oranienburger vermutet auch, dass er gehen musste, weil er mit allen Seiten geredet habe – auch mit Pro Velten.

Die Kündigung und Anzeige, sagt Carsten Lecke heute, hätten sein Leben negativ verändert. Lecke litt fortan an Panik und Angststörungen, wurde schwer depressiv. Insgesamt 14 Wochen war er in einer Spezialklinik für Psychosomatik in Wendisch Rietz, ist noch heute in ambulanter Behandlung. Und einen Job hat der 53-Jährige bis heute nicht gefunden. „Wenn man Google nutzt, findet man die Vorwürfe gegen mich ja leicht“, so Lecke. Einmal sei er deshalb nach zwei Monaten in der Probezeit entlassen worden. CDU-Mann Carsten Lecke war seit 2014 auch stellvertretender SVV-Chef in Oranienburg, trat aber wegen seiner Probleme nicht mehr bei der letzten Kommunalwahl an. Bis heute ist er aber im Oranienburger CDU-Vorstand geblieben und ist dort weiterhin gut vernetzt.

Hans-Jörg Pötsch unterstützt Lecke

Für Lecke spricht sich der Veltener CDU-Stadtverordnete Hans-Jörg Pötsch aus, der sich mit einem Leserbrief an die MAZ gewandt hatte. Er sei schockiert gewesen, als er erfahren hatte, dass die Gesellschafter die Entlassung von Lecke beschlossen hatten. „Damit wurde auch sicherlich ein Teil seines Lebens zerstört, denn eine Anstellung hat er seitdem nicht mehr erhalten; obwohl er, meiner Meinung nach, der beste Geschäftsführer war, den die REG je hatte“, so Pötsch weiter. Es stelle sich die Frage, warum er denn entlassen wurde. „Da kann man spekulieren. Ein Ja-Sager war er jedenfalls nicht. Der heruntergewirtschaftete Wohnungsbestand im Stadtzentrum wurde durch ihn in Angriff genommen und seitdem konsequent fortgesetzt. So haben wir in wenigen Jahren sehr viel geschafft, was durch die Stadt und dessen Verwalter offensichtlich nicht möglich war“, so Pötsch.

Im Veltener Rathaus sieht man die Sache anders. „Es gab einen belastbaren Untreueverdacht gegen die ehemalige Geschäftsführung der REG, der von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer nach einer Sonderprüfung bestätigt wurde“, erklärt Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner. Gerade als Gesellschafter einer kommunalen Gesellschaft müsse man sich auch an hohen moralischen Wertmaßstäben messen lassen und ihnen gerecht werden. „Insofern gab es einen zwingenden Handlungsbedarf. Mit der ausgesprochenen Kündigung von Herrn Lecke wurde eine folgerichtige Entscheidung getroffen. Die nun verkündete Einstellung des Verfahrens gegen Herrn Lecke beruht auf dem Paragraphen 153a Absatz 1 StPO, der mit Auflagen verbunden ist“, so Hübner weiter – ein Freispruch, so lässt sich der Einwand interpretieren, „zweiter Klasse“ also.

Lecke will 2021 einen Neuanfang wagen

Dazu erklärt wiederum Lecke: „Im Januar 2020 sollte das Verfahren nach Rücksprache meines Anwaltes mit den Staatsanwalt ohne Auflagen eingestellt werden. Danach kam Covid-19 und die Bearbeitung ist gewechselt worden, da der bisherige Staatsanwalt neue Aufgaben erhalten hat beziehungsweise seine Position gewechselt hat.“ Der nächste Kontakt sei dann erst wieder Ende August auf Nachfrage seines Anwaltes mit dem neuen Staatsanwalt zustande gekommen. „Er wollte für sich einen Erfolg verbuchen, aber nicht mehr mit dem Sachverhalt auseinandersetzen.

Gegen Zahlung eines sehr niedrigen dreistelligen Betrages an ein Kinderwerk würde er das Ermittlungsverfahren einstellen, kann aber grundsätzlich den Feststellungen seines vorher prüfenden Kollegen folgen“, so Lecke weiter. Auf Grund seiner persönlichen psychologischen Belastung über nunmehr fast zwei Jahre, habe sein Anwalt ihm aus persönlichen Gründen empfohlen, dem vorgeschlagenen Weg zuzustimmen, damit er zu seiner Seelenruhe komme. „Der Empfehlung bin ich dann schweren Herzens gefolgt, um nicht weitere Lebensjahre zu verschwenden und meine Gesundheit weiter zu gefährden.“ Nun, da das Kapitel REG geschlossen ist, will Carsten Lecke schnell gesund werden. Er hofft, dass er Anfang 2021 wieder einer geregelten Arbeit nachgehen kann.

