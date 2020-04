Velten

Die momentan geltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens machen vor dem nahenden Osterfest nicht Halt. Gerade für Kinder ist das sicherlich nicht leicht zu verstehen. Doch auch ohne Kita und Schule kann zumindest für das Osterfest gebastelt werden. Die Stadt ruft daher alle Kinder auf, bunten Osterschmuck zu basteln und gut sichtbar in die Fenster zu hängen, damit Velten schöner wird.

Doch nicht nur das: Mit ihren Oster-Kunstwerken können Kinder auch noch anderen Menschen eine Freude bereiten. Wie wäre es, wenn Ihr Eure Oster-Basteleien mit einem Dankeschön-Gruß verbindet: Für alle, die nun dafür sorgen, dass Euer Kühlschrank zu Hause voll ist, Ihr Hilfe und Medizin bekommt oder alle Pakete ankommen? Gemalte Herzen, gebastelte Blumen oder geschriebene Worte über ein kreatives Dankeschön freuen sich bestimmt viele Menschen.

Anzeige

Wer einen österlichen Dankeschön-Gruß bastelt oder malt, fotografiert das fertige Kunstwerk im Querformat und sendet es per E-Mail an journal@velten.de. Der Einsendeschluss ist der 17. April 2020. Alle Bilder werden auf der städtischen Internetseite www.velten.de in einer Galerie zu sehen sein. Unter allen Einsendungen verlost die Stadt unter anderem Gutscheine für Veltener Geschäfte. Außerdem werden die fünf schönsten Motive als Dankeschön-Postkarte gedruckt und an Menschen in Velten verschickt, die täglich zum Wohle aller im Einsatz sind.

Von MAZonline