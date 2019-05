Velten

Ein Starkregen setzte Dienstagnacht gegen 23 Uhr ein und flutete die Straßen der Ofenstadt. „Wir hatten im ganzen Stadtgebiet Wasser ohne Ende auf den Straßen, es stand bis zu den Bordsteinen“, sagt Stadtbrandmeister Heiko Nägel, der 13 Feuerwehrleute im Einsatz hatte. Sie mussten zu drei vollgelaufenen Kellern ausrücken, um sie auszupumpen. Zudem drohte ein Kran an der Autobahnbaustelle in der Germendorfer Straße, unterspült zu werden, es gab dort auch einen Erdabrutsch. „Das hat die Havellandautobahn dann aber geregelt, dort ist jetzt alles in Ordnung“, so Nägel.

Etwa zwei Stunden dauerte der Einsatz der Wehr. Quelle: privat

Die Straßen selbst mussten nicht leergepumpt werden, gegen 0 Uhr war das Wasser komplett abgelaufen. „Es war einfach zuviel Regen in zu kurzer Zeit, so schnell konnte es nicht ablaufen“, so Nägel. Gegen 1 Uhr war der Einsatz beendet.

Nicht so schlimm wie im Juli 2018

Heiko Nägel habe gleich Gedanken an die vergangenen Starkregen gehabt. „Zum Glück war es dieses Mal nicht so schlimm“, so Veltens Stadtbrandmeister. Den letzten Starkregen hatte es im Juli 2018 gegeben. Damals hatte es etwa 30 Minuten heftig geregnet, vor allem die Straßen der Innenstadt liefen über. 35 Einsatzkräfte der Wehr – 14 aus Hennigsdorf – pumpten vollgelaufene Keller leer. Es gab 15 Einsatzstellen, an denen die Wehr gebraucht wurde.

Noch schlimmer war es im Juli 2017, speziell am Veltener Mühlengraben: Rund 6000 Sandsäcke waren entlang des Grabens gestapelt worden, um Uferlinie und Grundstücke zu sichern. Damals waren auch Einsatzkräfte des THW und Spezialpumpen im Einsatz.

Auch an der Autobahnbaustelle Germendorfer Straße war die Wehr im Einsatz. Quelle: privat

Von Marco Paetzel