Ein alter Hase im Metier

Velten/ Potsdam

„Wenn er zur Arbeit will, dann muss er im Prinzip nur einmal über die Straße fallen“, flachst Steffen Barthels. Der Mitarbeiter des SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Noack lebt unweit des Veltener Rathauses.

Und ein paar Meter weiter, auf dem Marktplatz, hat sein Chef nun sein neues Bürgerbüro eröffnet – obwohl er lieber nach Hennigsdorf wollte. Doch dort fand sich keine passende Immobilie, die barrierefrei war. Das bietet das Bürgerbüro in Velten, direkt am Brunnen, aber.

Seit vergangenem Dienstag können sich Bürger aus dem Wahlkreis – zu welchem die Städte Hennigsdorf, Velten und Kremmen sowie die Gemeinden Oberkrämer und Löwenberger Land gehören – mit allen Anliegen hier melden.

Einen großen Teil seiner Arbeitszeit verbringt der 36-Jährige aber auch im Potsdamer Landtag, wo er in Noacks Büro arbeitet. Unterstützen wird ihn ab Mai zudem SPD-Frau Dana Bosse, die vor allem im Wahlkreisbüro Ansprechpartnerin sein soll. „Sie wird auch den Kontakt mit Rathäusern und Ortsvereinen in Oberhavel halten.“

Steffen Barthels ist erst seit Anfang April Mitarbeiter des Veltener Landtagsabgeordneten Andreas Noack. Er ersetzt Anja Kegel, die sich mit Noack wegen Streitigkeiten bezüglich der Arbeitszeit überworfen hatte ( MAZ berichtete). Als der Anruf von Andreas Noack, mit dem Steffen Barthels lange Jahre in der Veltener Stadtverordnetenversammlung gesessen hatte, kam, musste der nicht lange zögern. „Wir kennen uns lange Jahre und wissen, wie der andere tickt. Deswegen war klar, dass es gut funktionieren würde“, erklärt der Veltener.

Steffen Barthels brauchte auch nicht viel Anlaufzeit, denn er ist nicht neu in dem Job. Er ist in dem Metier bereits ein alter Hase. Barthels arbeitete bereits für die damalige SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Krüger-Leißner ( SPD) und den ehemaligen Landtagsabgeordneten Thomas Günther ( SPD), der heute Henigsdorfer Bürgermeister ist.

Seine Aufgaben in Potsdam bestehen unter anderem darin, viel für Andreas Noack zu recherchieren: Welche Themen gibt es auf der Tagesordnung – was gab es an Kleinen Anfragen oder Gesetzesvorschlägen zum Thema bereits? „Bei der kommunalen Notverordnung musste ich zuletzt auch die Kommunalverfassung wälzen“, erklärt der Veltener, der in seiner Freizeit im Vokalensemble „Voce Libera“ singt.

Neben seinem Job für Andreas Noack, der etwa 26 Stunden in der Woche beansprucht, fährt er für das Unternehmen Linde Gas Therapeutics GmbH noch Beatmungsgeräte quer durchs Land – zu einzelnen Patienten und Krankenhäusern, wo sie auf Intensivstationen oder Neo-natologien verwendet werden. „Ich stelle die Geräte auf, tausche und kalibriere sie“, sagt der Veltener. Die Maschinen seien aber bislang kaum für Coronapatienten bestimmt gewesen. Für Steffen Barthels ist der Nebenjob ein guter Ausgleich zur Arbeit für Andreas Noack.

Aus privaten Gründen hatte Barthels im Sommer 2016 sein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung niedergelegt, genau wie den Vorsitz im Sozialausschuss der Ofenstadt. Er habe aber auch nach dieser Zeit weiter aktiv beim SPD-Ortsverein mitgewirkt und war bei der letzten Kommunalwahl wieder auf der Liste der Sozialdemokraten angetreten.

Für den Einzug in die neue SVV hatte es aber nicht gereicht. Dennoch verfolgt er das Geschehen weiter aktiv, eine Rückkehr sei auch nicht ausgeschlossen. „Vorstellen kann ich mir das immer, sonst wäre ich ja nicht zur letzten Wahl angetreten.“ Das Moratorium für große Bauprojekte und die Entscheidung, dem RE6 den Vorrang gegenüber der S-Bahn zu geben, die Pro Velten mit CDU, AfD und NPD beschlossen hatte, haben Steffen Barthels aber zuletzt sehr befremdet. Es sei schade, weil diese Dinge in den vergangenen Jahren mit viel Mühe vorbereitet worden seien – und nun trete die SVV plötzlich auf die Bremse.

Von Marco Paetzel