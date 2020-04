Velten: Tafel liefert weiter dringend benötigte Lebensmittelrationen

Velten

Fast pünktlich auf die Minute rollte am Donnerstag gegen 13 Uhr der Kleintransporter der Oranienburger Tafel vor das Bürgerhaus in Velten. Dort warteten bereits knapp 30 Menschen auf die dringend benötigten Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand nahmen die Ofenstädter anschließend geduldig und dankbar die Lebensmittelrationen entgegen.

Bedarf an Lebensmittelrationen weiterhin groß

„Für uns sind diese Waren überlebensnotwendig“, berichtet die 27-jährige Annemarie, die für ihre dreiköpfige Familie die Lebensmittelration entgegen nimmt. Eine Kiste wird von den Mitarbeitern der Tafel überreicht, die Vorräte sind knapp geworden in Zeiten der Corona-Pandemie. „Wir sind schon froh, dass es überhaupt noch was gibt, auch die Tafel hat ja kaum noch was. Früher gab es pro Kopf eine Kiste, nun muss eine Kiste für die Familie reichen“, so die 27-Jährige Annemarie. In den Kisten befinden sich Molkereiprodukte, aber auch Obst und Gemüse sowie Konserven. Einmal die Woche beliefert die Oranienburger Tafel das Bürgerhaus in Velten mit dringend benötigten Lebensmitteln. Und der Bedarf ist groß. Quer durch alle Altersklassen stehen bedürftige Menschen auf der Grünfläche vor dem Bürgerhaus und sind dankbar über die Lebensmittelkisten.

70 Kisten der Oranienburger Tafel nach Velten geliefert

Dabei ist die Solidarität auch in schweren Zeiten groß. „Wir haben uns schon immer gegenseitig geholfen und tun das jetzt natürlich auch. Wir tauschen auch untereinander, es gibt ja manchen Sachen die will der eine mehr und der andere eben was anderes“, berichtet Annemarie, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte. Im Normalfall kommen so rund 50 Menschen zur Übergabe der Waren von der Tafel, am Donnerstag sind es knapp 30. „Natürlich geht bei vielen auch die Angst um, einige sind auch zu Hause und dürfen nicht raus“, berichtet ein Mann vor Ort. Knapp 70 Kisten mit Lebensmitteln haben die Mitarbeiter der Oranienburger Tafel im Kleintransporter. „Sicherlich ist es auch für uns schwerer geworden allen gerecht zu werden, aber noch gelingt es uns Lebensmittel zu überreichen“, erklärt eine Mitarbeiterin der Tafel.

Für Annemarie und die anderen hilfsbedürftigen Menschen ist die Ausgabe der Lebensmittelkisten ein Segen. „Ohne die Tafel könnten wir nicht überleben, so klar muss man das einfach sagen.“

Von Knut Hagedorn