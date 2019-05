Velten

Erst fünf Teams haben sich für das Drachenbootrennen im Rahmen des Veltener Hafenfestes angemeldet, es startet am Sonnabend gegen 10 Uhr. „Über ein, zwei weitere Teams würden wir uns freuen. Ich schicke auch am Sonnabend niemanden weg“, so Organisator Denny Pude. Er ist für Anmeldungen unter der Nummer 0172/7801851 zu erreichen. Ein Helikopter macht zudem am Rande des Hafenfests Rundflüge, Tickets für 50 Euro pro Person gibt es im Vorverkauf im „Gasthof zur alten Weide“, Mühlenstraße 9, in Velten.

Von Marco Paetzel