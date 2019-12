Velten

Am 23. Dezember 2019 wurde der Polizei bekannt, dass sich bislang unbekannte Täter zwischen dem 20. und 23. Dezember 2019 unberechtigt Zutritt zu einem Firmengebäude in der Berliner Straße in Velten verschafft haben müssen.

Hier wurden sämtliche Räume durchsucht und ein Tresor samt sich darin befindlichem Bargeld entwendet. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Durch Kriminaltechniker wurden zudem Spuren am Tatort gesichert.

Von MAZonline